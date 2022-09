Pamplona ha sancionado este año a 59 dueños de perros por llevarlos sueltos

59 dueños de perros fueron sancionados en Un total defueron sancionados en Pamplona en el primer semestre de 2022 por no llevarlos atados. Se trata de la infracción más frecuente de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales. Esta cifra supone un ligero incremento respecto al año pasado, ya que en el conjunto de 2021 hubo 87 sanciones, según datos aportados este martes por el concejal de Seguridad, Javier Labairu.

Entre enero y junio, también fueron sancionadas 13 personas por no cumplir la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos (APP) y 8 por no retirar los excrementos de la mascota. Asimismo, Policía Municipal actuó en tres ocasiones ante la presencia de animales en malas condiciones, con la consiguiente sanción al propietario.

Pasear al perro sin correa o no recoger los excrementos tiene una sanción de 200 euros. Si además se trata de una raza potencialmente peligrosa, la multa sube hasta los 301 euros (450 euros además no lleva bozal). Y si se da la circunstancia de que el propietario no tiene licencia de animal potencialmente peligroso, le caen 2.405 euros.

multadas por dar de comer a las palomas, frente a las dos sanciones registradas en 2021. Los datos del área de Sanidad también reflejan que el Ayuntamiento se ha tomado en serio su batalla contra las palomas . Así, seis personas han sido, frente a las dos sanciones registradas en 2021.

La normativa deja claro en su artículo 24 que en todas las vías públicas, jardines y parques utilizados mayoritariamente por los ciudadanos solamente se permite la “circulación de los perros cuando vayan atados con cadena o correa y conducidos por persona responsable capaz de su control”. Esta norma también se aplica en los accesos y zonas comunes de los inmuebles, incluidos los ascensores.

Los propietarios que deseen dejar en libertad a su mascota, deben acudir a una Zona de Esparcimiento Canino (ZEC). No obstante, el dueño tiene que estar cerca. En Pamplona hay una treintena de ZEC, distribuidas por todos los barrios.

Las sanciones relacionadas con la tenencia de animales son tramitadas por Policía Municipal y gestionadas por el área de Sanidad. Entre enero y junio de 2022, se tramitaron en total 108 sanciones por infracción de la normativa. De seguir así, se superarán las 145 sanciones de 2021 y se pondrá fin a la tendencia a la baja de los últimos. En 2020 hubo 172 multas y en 2019, casi 200. En los últimos cuatro años han descendido considerablemente las sanciones por la tenencia irregular de animales potencialmente peligrosos. En 2019 hubo 47 multas.