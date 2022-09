Así es la reapertura de la nueva tienda de Springfield en Carlos III de Pamplona

Springfield estrena en este establecimiento un nuevo concepto Phygital, donde el mundo digital de Myspringfield.com da el salto a una tienda física. Además, ahora lanza nuevos servicios revolucionarios, como el ‘Fast shopping’, por el que a través de pantallas y espejos interactivos, se pueden realizar compras, recibir recomendaciones de looks y todo tipo de asistencias del personal de la tienda, entre otros.

Todo ello sin olvidar la amplia variedad de marcas con las que ha hecho gala para estar siempre a la moda . Además de las firmas propias como Springfield y High Spirits, ofrece una extensa selección de marcas como Only&Sons, Only, Pieces, JDY, Victoria, Superdry, Levis y Pepe Jeans.

Gracias a la reapertura del local, los clientes pueden disfrutar de múltiples ventajas, como este rico abanico de marcas, la agilidad en la compra y devoluciones y la comodidad con entregas y devoluciones de compras en tienda o en casa. Además, pueden solicitar el autoservicio si lo desean, o recibir una atención cuidada, con información amplia sobre las prendas a nivel tallaje y disponibilidad. Asimismo, por ser miembro del Club, el público goza de una atención más personalizada, además de acumular más beneficios.

NUEVOS SERVICIOS EN LA TIENDA DE SPRINGFIELD DE CARLOS III DE PAMPLONA

Servicio personalizado a miembros del Club

Fast shopping:

- Zona diferenciada de terceras marcas

- Comprobación de descripción y disponibilidad de productos y tallas en tienda y online gracias a pantallas y espejos en tienda y probadores

- Posibilidad de añadir al carrito desde la pantalla

- Posibilidad de pedir asistencia al staff desde las pantallas y espejos de tienda y probadores

- Asistente virtual: recomendación de looks y alternativas de producto

- Códigos QR escaneados con el móvil a través de los que se accede a la info sobre los productos (disponibilidad, colores, descripción, etc)

- Recogidas en tienda de pedidos on line

Pago rápido:

- click shopping: compra digital con entrega en tienda o en casa

- puntos de cobro móviles

- reconocimiento de productos en los puntos de cobro, desalarmado por RFID

- Pago a través de la página web

Devoluciones rápidas:

- Devoluciones en tienda en caja y personal exclusivos o a través de Tablet

- Devoluciones desde tienda o desde casa