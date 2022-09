Chupinazo de campeones en Zizur Mayor

atleta y el jugador de balonmano Josu Arzoz han prendido la mecha del chupinazo ante una abarrotado parque Erreniega. Para ambos jóvenes zizurtarras ha sido un momento "importante" y de "gran emoción" por lo que supone de reconocimiento por parte de los vecinos y vecinas que les han visto crecer, en estatura y en palmarés. De la mano de dos campeones del deporte, Zizur Mayor disfruta ya de sus fiestas patronales, que se prolongarán hasta el domingo día 18. El Asier Martínez y elhan prendido la mecha del chupinazo ante una abarrotado parque Erreniega. Para ambos jóvenes zizurtarras ha sido un momento "importante" y de "gran emoción" por lo que supone de reconocimiento por parte de los vecinos y vecinas que les han visto crecer, en estatura y en palmarés.

El tirón de estos campeones de Europa en sus respectivas especialidades se ha dejado notar en la gran afluencia de público, dentro y fuera del consistorio. Después de tres años sin fiestas, la juventud zizurtarra tiene ganas de disfrutar. Cuadrillas de todas las edades se han anudado el pañuelo rojo al cuello, han decorado sus camisetas con sprays de colores y se han puesto a bailar al ritmo de la txaranga Galtzagorri. Hay que aprovechar el parón en el recién inaugurado curso escolar. Los centros educativos y el instituto no abrirán sus puertas hasta el próximo lunes.

Asier Martínez y Josu Arzoz también han podido hacer un parón en su apretada agenda de compromisos y entrenamientos, aunque con circunstancias bien distintas. Josu se hizo un esguince hace dos semanas en un partido en Soria y va a estar de baja un mes y medio. "Con muletas, no voy a poder disfrutar igual de las fiestas, me fastidia casi tanto como perderme el inicio de la temporada", bromeaba el jugador del Helvetia Anaitasuna. Durante el chupinazo ha estado acompañado por su cuadrilla de Zizur y por sus compañeros de equipo, entre ellos Xabier González, con quien ganó el campeonato europeo Sub 18

Asier Martínez va a poder disfrutar de los dos primeros días de fiestas. "Luego el fin de semana ya llegan los compromisos", explica el campeón europeo de 110 metros vallas. "Estoy feliz por este reconocimiento local, que es muy importante para mí. Y contento de ver que la gente también lo vive así y que vibra con el deporte y comparte la alegría por nuestros triunfos", ha expresado el atleta.

En los momentos previos al chupinazo, la corporación, encabezada por el alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), ha realizado una serie de reconocimientos a otros zizurtarras: