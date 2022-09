Convocan pruebas para contratar monitores de la escuela taller de jardinería, cantería y carpintería

pruebas selectivas para la constitución de tres relaciones de aspirantes para el desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de monitor de la escuela taller en la especialidad de jardinería/forestal/horticultura/medio natural, en la especialidad de cantería y en la de carpintería. El plazo para presentar instancias se cierra el 18 de septiembre. El Ayuntamiento de Pamplona ha convocadopara la constitución de tres relaciones de aspirantes para el desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de monitor de la escuela taller en la especialidad deen la especialidad de cantería y en la de carpintería. El plazo para presentar instancias se cierra el 18 de septiembre.

La convocatoria se ha publicado en el BON número 179 del 8 de septiembre y sus bases se pueden consultar en la web municipal.

tres convocatorias se deben presentar de forma telemática, a través de Internet, en la dirección Las instancias para lasse deben presentar de forma telemática, a través de Internet, en la dirección www.pamplona.es , siguiendo la siguiente ruta de navegación: “Trámites y licitaciones”, “Ofertas de Trabajo”, “Empleo público”, “Convocatorias de empleo público”, en la reseña correspondiente a la presente convocatoria. Es necesario abonar 7,50 euros en concepto de tasa por derechos de inscripción.

Las tres convocatorias comparten los requisitos de nacionalidad y edad y, además, se debe poseer la capacidad física y psíquica para el ejercicio de las correspondientes funciones, no hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido separada del servicio de una Administración Pública. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. También es preciso el permiso de conducir vehículos de la clase B. Los requisitos exigidos deberán ser acreditados documentalmente por las personas aspirantes en el momento de presentación de instancias.

ESCUELA TALLER DE JARDINERÍA

Para la convocatoria de jardinería se precisa un título de formación superior en el ámbito de la jardinería o de la agronomía o del Certificado de Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de jardinería de la familia profesional Agraria y en todo caso acreditar un año de experiencia laboral en el sector. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.

El proceso selectivo para el puesto de monitor de la escuela taller en la especialidad de jardinería/ forestal/ horticultura/ medio natural se desarrolla en dos fases: primero la fase de pruebas y después la valoración de méritos. La primera prueba, de carácter teórico, consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test con varias alternativas de respuesta, de las que sólo una será válida sobre la materia incluida en el temario que figura como Anexo I. Esta parte se valorará con una puntuación máxima de 40 puntos. La segunda prueba será práctica y consistirá en el manejo, montaje, desmontaje y afilado en su caso de maquinaria del ámbito de la especialidad. La puntuación máxima de esta prueba será de 30 puntos. El tribunal determinará la realización de los ejercicios de estas dos pruebas en un solo día, así como la duración de los mismos en función del contenido y del número de personas aspirantes. Superarán esta fase quienes obtengan en el conjunto de las dos pruebas al menos el 50% de la puntuación máxima (35 puntos).

La valoración de méritos, sin carácter eliminatorio, tendrá una puntuación máxima de 30 puntos, por experiencia y competencia docente, conforme al baremo establecido en el Anexo II. Estos méritos deberán ser alegados y probados documentalmente en el momento de presentar la instancia solicitando tomar parte en el concurso.

ESCUELA TALLER DE CANTERÍA

Para la convocatoria en la especialidad de cantería, se debe cumplir una de estas condiciones: acreditar 3 años de experiencia en la profesión de cantero/a; haber finalizado la formación en una Escuela-Taller de Cantería o relacionada con la piedra; o poseer acreditación para poder impartir el certificado de Profesionalidad de nivel 1 de tratamiento y beneficio de minerales y rocas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.

El proceso de selección cuenta con dos pruebas. La primera, de carácter teórico, consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test con varias alternativas de respuesta, de las que sólo una será válida sobre la materia incluida en el temario que figura como Anexo I. Esta parte se valorará con una puntuación máxima de 20 puntos. Serán convocadas a la segunda prueba las 10 personas que hayan obtenido las calificaciones más elevadas en la primera prueba. Si se produjera empate en la calificación número 10, pasarán todos ellos a la segunda prueba. En el supuesto de agotamiento de la lista por no existir aspirantes disponibles para la contratación, podrán efectuarse convocatorias complementarias para la realización de la prueba práctica al resto de personas que no hayan sido convocadas a la segunda prueba. En cualquiera de los casos, las personas aspirantes aprobadas resultantes de estas convocatorias adicionales se situarán, en la lista de contratación, a continuación de las personas candidatas aprobadas en la primera convocatoria.

La segunda prueba consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico relacionados con la profesión de monitor/a de cantería. La puntuación máxima de esta prueba será de 50 puntos. Superarán la prueba aquellas personas que obtengan en el conjunto de la prueba práctica, al menos, el 50 por ciento de la puntuación máxima (25 puntos). El tribunal determinará la realización de los ejercicios de esta prueba en un solo día o en días diferentes, así como la duración de los mismos en función del contenido que se establezca. Además, se realizará una entrevista personal: se valorará la adecuación del perfil profesiográfico, con una valoración máxima de 10 puntos. La fase de méritos, sin carácter eliminatorio, tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, conforme al baremo establecido en el Anexo II.

ESCUELA TALLER DE CARPINTERÍA

La convocatoria en la especialidad de carpintería exige una de estas dos titulaciones: el título de Técnico de grado medio de la Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho o del Certificado de Profesionalidad de nivel 2 o 3 de las áreas profesionales de Madera, Mueble y Corcho, y, en todo caso, acreditar 1 año de experiencia como oficial de primera de carpintería; o haber finalizado la formación en una Escuela-Taller de Carpintería y acreditar 1 año de experiencia como oficial de primera de carpintería. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.

En cuanto al proceso de selección, consta de dos pruebas: la primera, de carácter teórico, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas tipo test con varias alternativas de respuesta, de las que sólo una será válida sobre la materia incluida en el temario que figura como Anexo I. Esta parte se valorará con una puntuación máxima de 20 puntos. Serán convocadas a la segunda prueba las 10 personas que hayan obtenido las calificaciones más elevadas. Si se produjera empate en la calificación número 10, pasarán todos ellos a la segunda prueba. En el supuesto de agotamiento de la lista por no existir aspirantes disponibles para la contratación, podrán efectuarse convocatorias complementarias para la realización de la prueba práctica al resto de personas que no hayan sido convocadas a la segunda prueba. Las personas aspirantes aprobadas resultantes de estas convocatorias adicionales se situarán, en la lista de contratación, a continuación de las personas candidatas aprobadas en la primera convocatoria.

La segunda prueba es práctica y consistirá en la realización de uno o varios supuestos relacionados con la profesión de monitor/a de carpintería. La puntuación máxima de esta prueba será de 50 puntos. Superarán la prueba quienes obtengan en el conjunto de la prueba práctica, al menos, el 50 por ciento de la puntuación máxima (25 puntos). El tribunal determinará la realización de los ejercicios de esta prueba en un solo día o en días diferentes, así como la duración de los mismos en función del contenido que se establezca.

A esta segunda prueba seguirá una entrevista personal en la que se valorará la adecuación del perfil profesiográfico, con una valoración máxima de 10 puntos. Por último, la fase de méritos, sin carácter eliminatorio, tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, conforme al baremo establecido en el Anexo II.