Confirman una pena de 4 años de cárcel por unos incidentes tras un 'juevintxo' de 2021

Los juevintxos de finales de agosto y principios de septiembre del año pasado, en medio de restricciones por la covid, resultaron conflictivos en Pamplona, con varias noches que acabaron con enfrentamientos con la policía. En uno de ellos, un agente municipal resultó herido a raíz del lanzamiento de una botella. El supuesto autor fue detenido y condenado a 4 años y 1 mes de prisión, pena que acaba de confirmar la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Según vio probado el primer fallo, sobre las 2.30 horas de la madrugada del 3 de septiembre de 2021, el acusado y un menor de edad se dirigieron al Paseo de Sarasate, donde estaban desplegadas varias dotaciones de agentes de Policía Nacional y Policía Municipal, con motivo de unos disturbios previos. Entonces, el encausado lanzó una botella de cristal que impactó en el coche policial, junto al que se encontraban varios agentes. El golpe fracturó la luna y provocó su estallido. Varios cristales alcanzaron a un policía en el ojo izquierdo. El magistrado del Juzgado de lo Penal nº 4 valoró que el investigado reconoció en el juicio haber lanzado la botella y que las cámaras lo grabaron con el gesto previo a arrojarla.

Son los mismos elementos que llevan a la Audiencia a confirmar la condena. Sobre los hechos, resalta que aunque las cámaras no recogen la acción completa del lanzamiento, sí que se aprecia que en ese momento no había incidentes, que el joven es el único que lanza una botella y que después sale corriendo. Los policías no solo se fijaron en él, agrega el tribunal, también ofrecieron una descripción que acabó en su detención. Por tanto, consideran que había prueba suficiente y que fue valorada de forma correcta por el primer juez.

El abogado del acusado también reclamaba la aplicación de la atenuante de reparación del daño, porque ya habían abonado la responsabilidad civil para indemnizar al agente herido. Sin embargo, el tribunal resalta que este pago se hizo a raíz de conocer la sentencia condenatoria, no antes de la celebración del juicio, por lo que no puede considerarse una atenuante.

LA MASCARILLA, AGRAVANTE DE DISFRAZ

La primera sentencia impuso al joven la agravante de disfraz por llevar puesta la mascarilla en el momento del lanzamiento. En aquella época de pandemia, hace un año, su uso era obligatorio al aire libre si no se podía mantener la distancia social adecuada. Y eso era lo que alegaba el recurrente, que en ese momento había mucha gente en el Paseo de Sarasate y poco espacio, por lo que había obligación de llevar la mascarilla y no podía considerarse un disfraz para evitar su identificación. La Audiencia lo rechaza. Argumenta que en el vídeo se ve “que no había una gran afluencia de personas” y que, sin embargo, el acusado la llevaba puesta, al igual que la capucha. “En la grabación se le ve tirando de la capucha hacia abajo con una mano, mientras se va acercando con la botella en la otra para lanzarla”. Y es aquí, en el uso de la mascarilla y la capucha, donde aprecia “un propósito preordenado a hacer imposible o dificultar su identificación”, un requisito que estableció el Tribunal Supremo para aplicar la agravante de disfraz una vez impuesto el uso de mascarillas.