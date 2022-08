"Con el paso del tiempo, me he acostumbrado bien a Pamplona"

Laura Tella es de Huesca y se mudó a Pamplona en 2019 para estudiar Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Colegio Mayor Olabidea, ubicado en el propio campus de la universidad. Dos años más tarde, la oscense ha pasado por dos pisos de estudiantes diferentes, ambos ubicados en la calle Iñigo Arista de Iturrama. “En una primera instancia, a mis padres les pareció una buena idea que el primer año de universidad lo pasara en un colegio mayor. Era la primera vez que vivía fuera de casa y, además, en una ciudad nueva. A ellos les daba más tranquilidad que fuera así”, asegura. En su (casi) primer año de carrera, Tella experimentó el modo de vida característico de un colegio mayor como el de Olabidea. “Me costó un tiempo adaptarme, porque para mí fue un cambio bastante brusco. No obstante, la vida del colegio mayor era mucho más tranquila porque solo te tenías que centrar en los estudios, ya que el centro se encargaba prácticamente del resto”, explica. es de Huesca y se mudó a Pamplona en 2019 para estudiar Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra . En lo que duró el primer año antes de la pandemia, Tella residió en el, ubicado en el propio campus de la universidad. Dos años más tarde, la oscense ha pasado por dosdiferentes, ambos ubicados en la calle Iñigo Arista de Iturrama. “En una primera instancia, a mis padres les pareció una buena idea que el primer año de universidad lo pasara en un colegio mayor. Era la primera vez que vivía fuera de casa y, además, en una ciudad nueva. A ellos les daba más tranquilidad que fuera así”, asegura. En su (casi) primer año de carrera, Tella experimentó el modo de vida característico de un colegio mayor como el de Olabidea. “, porque para mí fue un cambio bastante brusco. No obstante, la vida del colegio mayor era mucho más tranquila porque solo te tenías que centrar en los estudios, ya que el centro se encargaba prácticamente del resto”, explica.

Tella admite que se acostumbró rápido a esta forma de vida, pero que fue cuestión de tiempo que ella se diera cuenta de los pros económicos de vivir en un piso compartido. “Aunque supusiera más responsabilidad porque tenías que encargarte tú misma de muchas más cosas”. Es por eso que, en segundo de carrera, se cambió a un piso en la calle Iñigo Arista de Iturrama junto a otras compañeras de la universidad, ubicado a unos cinco minutos de la facultad. Pagaban al mes 250 euros, solo de alquiler. Su estancia en este apartamento duró dos años. Tella admite que no fue sencillo encontrar la oferta y que, por algún motivo, no tuvieron mucha suerte con las inmobiliarias. “No sé qué nos pasó, pero la verdad es que nos recorrimos prácticamente todas las inmobiliarias de Pío XII e Iturrama y muchas no nos contactaron de vuelta”. Por suerte, gracias al hermano de una de las compañeras de piso de Laura, dieron con un apartamento que iba a ser abandonado porque sus inquilinas terminaban ese año la carrera. Para ellas, el trato con la casera fue excelente.

Por motivos personales de la casera, ella y sus compañeras de piso tuvieron que mudarse este año a otro apartamento, ubicado justo enfrente de su anterior vivienda. Contactaron con la inmobiliaria Pisos Mosby, especializada en pisos para universitarios, para el cambio de vivienda. Aunque sea este segundo piso un poco más antiguo que el primero, Tella ha de pagar 50 euros más que en el anterior.

Vicente Martínez Robles fue a vivir en una primera instancia en el Colegio Mayor Belagua porque sus padres también estuvieron en uno cuando estudiaron . “Me dijeron que aprovecharon de una manera diferente su vida universitaria en una ciudad que no era la suya”, declaró. Es por eso que, viendo cómo les enriqueció a sus padres la toma de esa decisión, decidió aventurarse a probar. Sus padres, sabiendo que el modelo de convivencia tan familiar propio de los colegios mayores encajaría muy bien con la manera de ser de su hijo, decidieron apoyarle en su decisión.

“Para mí, la diferencia entre una residencia y un colegio mayor es que la residencia es más como un hotel, mientras que el colegio mayor se parece más al entorno familiar”, consideró. Para él, la manera en la que se configura un colegio mayor depende más de los colegiales. Fue tanta la dedicación que Martínez puso a preservar esta convivencia que, el año pasado, fue nombrado vicedecano del Colegio Mayor Belagua. “Ahora mismo hago de representante de los estudiantes, intermediando con la dirección”, explicó. Desde su puesto, ayuda a que vayan adelante distintas propuestas estudiantiles. “Incluso puedo llevar adelante temas que yo mismo proponga”, señaló. Ahora, a punto de entrar en su cuarto año de Periodismo, aspira volvera ser vicedecano para, de la misma forma que hicieron con él, ayudar a los que vengan nuevos a sentirse como en casa.