Maya cree que el ahorro energético no debe aplicarse a la iluminación ornamental

En sus declaraciones, Enrique Maya ha recalcado que "en cuanto vimos el documento del Real Decreto lo analizamos y, a partir de ese análisis, llegamos a unas conclusiones muy obvias: que hay que cumplirlo, no hay aquí ningún intento de no cumplir nada", ha destacado.

"Algunos hablan de que puede haber causas para un recurso de inconstitucionalidad pero yo no voy a entrar ahí, no es mi papel. Por lo tanto, mientras no haya ningún cambio hay que cumplirlo", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que "anteayer firmé una resolución de Alcaldía para transmitir a todas las áreas competentes en la materia que adopten todas las medidas necesarias para aplicar el Real Decreto Ley". Una iniciativa en la que, ha asegurado, "el alumbrado ornamental está expresamente excluido".

"Nosotros tenemos claro que no es aplicable a la iluminación ornamental ", ha reiterado Maya. "A partir de ahí, el que quiera quitar la iluminación ornamental no incumple nada, es una decisión que toma. Se podría tomar esa decisión pero nosotros, viendo que el Real Decreto no tiene esa voluntad de que se apague la iluminación ornamental, seguimos como estamos", ha manifestado.

En opinión de Maya, hay una serie de "cuestiones favorables" en mantenerla como es "la propia seguridad: la iluminación ornamental también colabora con la iluminación general" o por motivos turísticos. "Por lo tanto, la decisión es no apagar la iluminación ornamental en lo que compete al Ayuntamiento" como es la fachada de la Casa Consistorial, el kiosco de la Plaza del Castillo o la bandera de Navarra en la plaza de los Fueros.

De la misma manera, ha indicado que "tampoco vamos a prescindir de la iluminación navideña" que, según ha afirmado, "no se ha obligado a quitar" en las medidas implantadas por el Ejecutivo central. "Pamplona tendrá iluminación navideña salvo que nos cambien la normativa en el futuro", ha remarcado. "Estamos cumpliendo, la iluminación ornamental no hay que apagarla y no la vamos a apagar", ha resumido.

Además, el alcalde ha resaltado que "ya venimos aplicando muchas medidas en Pamplona de ahorro energético" y ha recordado que "tenemos un plan para reducir los consumos energéticos y vamos a seguir adelante con ese plan".

Enrique Maya ha considerado que "sería bueno que se hiciera un plan nacional, que a la vista de la situación en la que estamos nos pongamos las fuerzas políticas a trabajar en tener un plan energético para España, para Navarra y para Pamplona, que en este caso ya lo tenemos".

Por otro lado, ha indicado que desde Navarra Suma -coalición formada por UPN, PP y Cs- "se ha hecho ese análisis y se ha trasladado a los diferentes alcaldes de Navarra cuál es la interpretación que hacemos de este Real Decreto. Luego cada alcalde es soberano para tomar las decisiones que quiera".