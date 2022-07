El centenario Café Roch de Pamplona cumple seis meses cerrado. Es una incógnita cuándo abrirá, si lo hará en el mismo sitio y si se seguirá llamando Café Roch. Dependerá de lo que decida el Tribunal Supremo, el contencioso administrativo y el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN). En estos estamentos se juegan los pleitos entre la familia propietaria del local –sucesores de la familia Roch– y el dueño del negocio conocido como Café Roch, Víctor Armiño.

Este jueves, el TAN notificó una resolución que supone un jarro de agua fría a los planes de la microcooperativa hostelera que ha llevado el negocio en estos últimos años. El tribunal señala que la licencia de actividad como bar debe pasar a manos de la propietaria del local, Carmen Andrés Lallana, viuda de Eduardo Valle Roch, nieto del fundador, Eugenio Roch. Esta resolución supone un obstáculo a los planes de Armiño y la microcooperativa para trasladar el Café Roch al número 7 de la calle Comedias, la antigua tienda de Las Tres ZZZ, en la acera de enfrente. El proyecto de traslado está pendiente del visto bueno del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

El Café Roch cerró a finales de enero después de ejecutarse el desahucio dictado en una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Armiño entregó las llaves el 14 de febrero y los hosteleros de la microcooperativa que han llegado la gestión del bar en los últimos años fueron al paro.

Para entender este desahucio hay que retrotraerse a 1984. El café lo llevaban los hermanos Pablo, Dominica y Pascuala, hijos de Eugenio Roch, pero una sucesión de muertes repentinas y jubilaciones desembocó en el riesgo de cierre. Tres jóvenes clientes –Víctor Armiño era uno de ellos– formaron una comunidad de bienes y adquirieron el negocio del Café Roch “con todas sus instalaciones, mobiliario, nombre comercial, rótulo y demás bienes y enseres que lo componen” por 6 millones de pesetas. Así figura en el contrato firmado por Eduardo Valle Roch –hijo de Pascuala– y que incluyó el arrendamiento del local por 60.000 pesetas.

traspaso inconsentido” fue el motivo del desahucio, dictado en 2018 en primera instancia y ratificado el 20 de mayo de 2021. No obstante, Armiño ha presentado un recurso de casación ante el En 1990, dicha comunidad de bienes se disuelve y Víctor Armiño se queda como único titular del negocio. Según este contrato, Armiño tenía un año para negociar un nuevo contrato de arrendamiento con la propiedad, pero no lo hizo. Según explican los propietarios en su demanda, se enteraron de estos cambios en 2012 por un justificante de Hacienda. Este “” fue el, dictado en 2018 en primera instancia y ratificado el 20 de mayo de 2021. No obstante, Armiño ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo

En la demanda, la familia propietaria del local también reclamó la devolución del negocio, pretensión esta rechazada en la sentencia “al quedar acreditado el abono del precio pactado por la venta o traspaso del negocio”. Este punto impide que los descendientes de Eugenio Roch puedan abrir un negocio con el nombre o el logo de Café Roch.

Además, en febrero de este año el área de Urbanismo del Ayuntamiento rechazó que la licencia de actividad como bar pase a los propietarios del local. Sin esa licencia, la bajera puede abrir como tienda pero no como negocio de hostelería. Al ser zona saturada, el Ayuntamiento no concede nuevas licencias en el Casco Antiguo. Disconforme con la resolución de Urbanismo, la dueña del local presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Navarra, que le ha dado la razón. Según el TAN, “la licencia de actividad tiene naturaleza jurídica real, cuya validez no deriva de quien sea el sujeto autorizado, sino de las condiciones en la que la actividad se desarrolle”. Según la resolución, el ayuntamiento no tiene potestad para estimar o desestimar una solicitud de cambio de titularidad, “únicamente puede constatar el cambio”.

Con la resolución del TAN, la familia de Carmen Andrés considera que tiene vía libre para reabrir el bar. Eso sí, no podrá llamarse Café Roch por ser una marca registrada del dueño del negocio. ¿Y el rótulo de la fachada? Según la propiedad, debe permanecer en la fachada al ser un elemento protegido por el catálogo municipal. Sin embargo, Armiño defiende que, previa autorización municipal, el rótulo se puede desmontar y colocar en otra ubicación. Este asunto también ha llegado al TAN.

La sentencia de desahucio ratifica que Armiño es el propietario de la marca comercial y de los enseres. Hace dos años, dejó la gestión en manos de los trabajadores, que formaron un microcooperativa. A finales de 2021, presentó en Urbanismo el proyecto para traslado de la actividad de hostelería al número 7 de la calle Comedias. Allí permanecen los las mesas de forja, la vidriera de Javier del Río y otros enseres que trasladaron antes al desahucio. Su intención es hacer una reproducción lo más fidedigna posible del interior, con el mobiliario. Y en la fachada, si no es posible colocar el rótulo original, hacer una réplica. La resolución del TAN, que es recurrible ante el contencioso-administrativo, añade incertidumbre a estos planes.

CRONOLOGÍA