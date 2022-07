Tabla busca dueño para volver a surfear

No la trajo ninguna marea hasta la orilla. Tampoco parece apta para la playa de Oricáin, al menos en estos días de estiaje. Apareció sobre el asfalto de la ciudad, entre dos coches, como si se hubiera quedado olvidada en las prisas al ir a la playa o bajar del vehículo, y su dueño probablemente creyó que, una vez extraviada, ya no tendría posibilidad de recuperarla. Pero no es el caso. Al revés, desde que a mediados de junio fue entregada en la sede de Objetos Perdidos, en las dependencias municipales con sede en la calle Monasterio de Irache, 2, los funcionarios a cargo del lugar esperan que alguien acuda a reclamarla. Eso sí, como cualquier otro objeto extraviado, no se entrega sin más al primero que la vea atractiva y se presente a reclamarla. El propietario debe dar alguna pista que acredite que es suya. Entre otras, dónde la perdió (en qué calle o qué día exacto, por ejemplo), si cuenta con alguna inscripción o marca que dé fe de que se conoce antes de ver la imagen que acompañe estas líneas o, también se aceptaría como válida, una foto del surfero en la que se le vea con la susodicha. No hace falta que sea en la cresta de la ola. Con que se reconozca este ‘ejemplar’ azul y a quien la reclama, suficiente.

Hasta que llegue ese momento, seguirá erguida en la oficina de Objetos Perdidos, entre móviles, carteras, juegos de llaves y otros objetos depositados por ciudadanos, con especial trajín de entregas y recuperaciones tras los Sanfermines.

De los 1.213 elementos registrados hasta la fecha, ya han sido recuperados por sus propietarios 412. Además, entre los que han podido ser identificados porque contaban con algún tipo de documentación, se han enviado avisos por carta a 250 propietarios y por SMS a otros 60. Quedan pendientes de recoger 107 móviles, 269 carteras y 328 documentos de identificación personal.

De hecho, estos tres elementos son los más habituales en la Oficina de Objetos Perdidos , pero también hay gafas, bolsas y mochilas, entre otros. Las personas que hayan extraviado algún objeto deben acudir a la oficina, que abre de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas y se ubica en la calle Monasterio de Irache número 2. El teléfono de atención es el 948 420 612.