La mejor combinación de talento y lapicero

Dicen que la escritura está relacionada con la visión que tenemos sobre lo que nos pasa, sobre las personas que nos rodean, sobre nuestra forma de mirar el mundo. Quizá, el talento sea esa mirada particular de cada uno. Y por eso mismo, cuando esa combinación de agudeza y lapicero conjugan de la mejor manera posible, el resultado se merece un aplauso.

Fue precisamente la aclamación que recibieron los 39 estudiantes de Primaria y primer ciclo de Secundaria de diferentes colegios públicos y concertados de la capital que ayer resultaron premiados por el Ayuntamiento de Pamplona. Reconocidos como los mejores trabajos presentados a este certamen de cuento y cómic entre 830 obras (617 en castellano y 213 en euskera), los estudiantes recogieron sus correspondiente diplomas de manos del alcalde Enrique Maya y de los concejales de todos los grupos municipales en el palacio del Condestable.

Como todos los años el Ayuntamiento solicitaba originales de cuento y cómic, tanto en castellano, como en euskera, estableciendo categorías en función de la edad de quienes los hubieran creado. En la versión de textos las categorías eran: 1º y 2º de Primaria (A); 3º y 4º de Primaria (B); 5º y 6º de Primaria (C) y 1º y 2º de ESO (D). En función del curso, se va incrementando la extensión del trabajo (de dos a seis folios). En el caso de los cómic, las categorías eran dos: 5º y 6º de Primaria (A) y 1º y 2º de ESO (B) y la extensión de la obra variaba de 3 a 4 folios. El concurso establece cuatro premios por cada modalidad y categoría (tres premios principales y un posible accésit).

De los 830 trabajos presentados en esta edición el 84,34% (734) lo han sido en la categoría de ‘Cuento’. De ellos, 542 han sido relatos en castellano y 192 los cuentos presentados en euskera. El mayor número de obras en castellano se ha recibido en la categoría C, prevista para alumnado de 5º y 6º de Primaria, con 227 y, en el caso de originales en euskera, la franja de edad más prolífica ha sido la B, con alumnado de 3º y 4º de Primaria, en la que se han presentado 81 relatos. El 15,66% restante de trabajos remitidos para concursar en el certamen municipal lo han sido en la modalidad de ‘Cómic’ (106). 85 de los trabajos se han presentado en castellano y 21 en euskera. En ambos idiomas la franja de edad que más ha concursado en esta ocasión es alumnado que en el curso 2021/2022 realiza 5º y 6º de Primaria.

Tal y como dictan las bases del certamen, los primeros premios están dotados con un lote de material escolar por importe de 250 euros para el colegio de referencia del niño o la niña ganadora y un lote de material escolar por un importe de 200 euros para el autor o autora. Los segundos premios son un lote de material escolar para los autores de 150 euros, los terceros de 100 euros y los accésits conllevan un diploma acreditativo para quienes los han presentado. El tema era libre y los trabajos debían ser originales y no traducidos. Cada centro escolar participante podía presentar hasta cinco trabajos por categoría.

Para valorar los trabajos en este certamen se han constituido dos jurados, uno por cada modalidad lingüística. En el de trabajos en castellano han estado presentes Fernando Sesma, concejal delegado de Educación, Participación Ciudadana y Juventud y dos docentes: una profesora de Primaria del Colegio Nuestra Señora del Huerto y un profesor de IES Basoko. A ellos se han sumado Rosario Irigoyen Otazu y Mª Cruz Aquerreta Cangas, expertas en literatura infantil y juvenil; el especialista en cómics Mikel Santos Martínez y dos pedagogas del Ayuntamiento de Pamplona. Como secretario del jurado ha actuado un funcionario municipal.

En el jurado de euskera, presidido por el concejal delegado de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, han estado presentes dos docentes de Educacion Primeria y Secundaria, Jose Zubiri Lujanbio, como experto en literatura, Cristina Fernandez Blanco, experta en cómic y expresión plástica y personal técnico del Servicio de Euskera, así como un funcionario del Ayuntamiento de Pamplona en calidad de secretario.

Premios del Concurso literario infantil

​

​CUENTO en castellano



Categoría A



Primer premio. Hugo Fernández Grávalos. “¿Dónde está Leoncio?”. Colegio Santísimo Sacramento

Segundo premio. Nora López de Echazarreta Simón. “El asalto”. Colegio San Cernin

Tercer premio. Gabriel Muñoz Ulloa. “Bruja Ana y el fantasma asma”. Colegio La Compasión Escolapios

Categoría B



Primer premio. Alba Navarro de Carlos. “El primer diccionario”. CP San Juan de la Cadena

Segundo Premio. Marc Buxó Zabalza. “Staedly, Un objeto muy especial”. Colegio Claret Larraona

Tercer premio. Leire Ederra Fernández. “El burrito”. Colegio Vedruna

Categoría C



Primer premio. Clara Marsellá Egüés.“¿Cambiar de guitarra? ni en sueños”. Colegio Nuestra Señora del Huerto

Segundo premio. Unax Alarcón Juez-Sarmiento, Markel Elía Sardina, Ander Jiménez Subizar, Alba Fernández Rodríguez y Oihan Martínez Pequeño. “El zorro luminoso (y un cadáver exquisito)”. CP. Doña Mayor

Tercer premio. Andrea Morales del Río, “La abuela hámster”. Colegio Vedruna

Accésit. Santiago Gaytán de Ayala Bonet. “El problema de la araña”. Colegio El Redín

Categoría D



Primer premio, Nahia Juanto Fabo. “Regreso a la tierra”. Jaso Ikastola

Segundo premio. Aitor Dimitri López Moreno. “El amigo del mar”. IES Iturrama

Tercer premio. Francisco Javier Hernández Sánchez. “Injusticia”. Liceo Monjardín

Accésit. Aimara Ayestarán Ibáñez. “Somos las decisiones que tomamos”. Jaso Ikastola

COMIC en castellano:



Categoría A



Primer premio. Mateo Vélaz Arnal. “Macaco, cámara acorazada”. Colegio El Redín

Segundo premio. Claudia de Juan Pérez. “Gran viaje de vida” Colegio Santa Teresa

Tercer premio. Lola García Almagro. “El pastel de cumpleaños”. Colegio Santa Teresa

Accésit. Julia Cuevas Aparicio. “¡Bravo ester!”. Jaso Ikastola

Categoría B



Primer premio. Alaine Primicia Huarte. “Si ya me lo decía mi madre”. Jaso Ikastola

Segundo premio. Maioa Jiménez Tollar. “El día a día de gaby”. Jaso Ikastola

Tercer premio. Amaia Ilundain Vargas. “Un viaje en el tiempo”. Jaso Ikastola

CUENTO en euskera



Categoria A



Primer premio. “Neskaren kontra”. Loan Brochier Maestro. Amaiur Ikastola.

Segundo premio. “Magikoa”. Ariñe Gorria Soto. Amaiur ikastola

Tercer premio. “Xin eta bere istorioa”. Valeria Sangalo Ártica. Amaiur Ikastola

Categoria B



Primer premio. “Txikia hobeto”. Nerea Orozko Amatriain. Amaiur Ikastola

Segundo premio. “Bi lagun oso desberdinak”. Oihan Hualde Garralda. Hegoalde Ikastola

Tercer premio. “Alazne eta bere lehengusina”. Leire Morales García. Jaso Ikastola

Categoria C



Primer premio. “Chénen asmakizunak”. Julia Cuevas Aparicio. Jaso Ikastola

Segundo premio. “Ayaken bidaia”. Joanes Abartzuza Luri. Amaiur Ikastola

Tercer premio. “Ustekabeko laguna”. Lea Aramendia Ardanaz. Jaso Ikastola

Accésit. “Piramidearen sekretua”. Ane Goñi Rodriguez. Jaso Ikastola

Categoría D



Primer premio. “Zugarramurdiko sorginak”. Endara Lujanbio Eneterreaga. Jaso Ikastola

Segundo premio. “Terraren legea”. Ines Cuevas Aparicio. San Fermin ikastola

Tercer premio. “Nire bizitzako urte luzeenak”. Alaine Primicia Huarte. Jaso Ikastola

COMIC en euskera



Categoría A



Primer premio, “Etxe bat nire maskotarentzako”. Julia Cuevas Aparicio. Jaso Ikastola

Segundo premio. “Nyly katua”. Karolain Surdziel Espejo. AmaiurIikastola

Tercer premio. “Mariaren irakaskuntza”. Malen López Lecumberri. Hegoalde Ikastola

Accésit. “Egun txarra”. Naroa Pilar Machain. Hegoalde Ikastola

Categoria B



Primer premio. “Oporrak familian”. Inés Cuevas Aparicio. San Fermin Ikastola

Segundo premio. Desierto

Tercer premio. Desierto