Basura y malos olores en Paseo de Sarasate

María A. del Burgo envía una serie de fotografías con basura acumulada a los pies de varios contenedores situados en Paseo de Sarasate. “Es un fracaso, ya que esta imagen puede verse un día cualquiera, con olor a orines y excrementos resultado de los botellones nocturnos. Un foco de infección y de peligro para los vecinos”, manifiesta esperando una respuesta de la entidad correspondiente.

Una contestación que no llega

Iñigo explica que hace tres meses solicitó por escrito a la oficina de Rehabilitación Urbana agilizar la instalación de un ascensor debido a que su tía, con reconocida limitación de movilidad, no puede salir de su casa. “Todavía no he recibido respuesta”, sostiene a la espera de poder ser atendido.