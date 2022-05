Mantener el botellón bajo control

A las nueve de la noche del viernes, cuando todavía no se había metido el sol, un coche de la Policía Municipal recorría la. Las personas que estaban a esa hora en el parque eran sobre todo familias paseando y jóvenes sentados en la hierba aprovechando el buen tiempo. Se fue haciendo de noche y cada vez quedaba menos gente. A las once en punto ya no había rastro de la policía. En la explanada en frente de la estación de autobusesestaban en el suelo con botellas y poniendo música en sus teléfonos móviles. A pesar de ser tan tarde seguía haciendo calor y la noche despejada creaba el ambiente perfecto para estar en la calle. “Aquí estamos muy a gusto, cenamos tranquilas y estamos un rato bebiendo antes de ir al centro. Es más barato esto que ir de bares”, comentaba un grupo de amigas. El Ayuntamiento de Pamplona ha empezado esta semana una campaña en contra del botellón. Ha colocado cuatro botellas de tres metros de alto en cuatro zonas de Pamplona conocidas por ser donde los jóvenes se reúnen para beber. El objetivo es concienciar a la juventud de los problemas que trae esta práctica. A las once y media el ambiente seguía tranquilo. Cerca de la puerta de la Ciudadela un grupo de estudiantesestaban sentados en circulo, a su lado varias bolsas de basura y botella vacías. “Normalmente nos reunimos en pisos, pero hoy somos muchos y no queríamos molestar a los vecinos”, comentaban. “Además,. Nos quedamos aquí y estamos más tranquilos. Después vamos a recoger todo así que esto no molesta a nadie”, contaba una de las chicas. También en los fosos de la Ciudadela, Álvaro Escolar estaba con sus amigos. “, preferimos estar aquí nosotros sin tanta gente”, explicaba. Las papeleras a lo largo del camino estaban todas llenas y la hierba seguía limpia y sin aglomeraciones de gente. Un poco más adelante un grupo de chicos andaba a paso rápido con vasos de bebida en la mano. “pero tampoco le veo ningún problema”, comentaba Ella Coronel. “Mientras sea con responsabilidad y a la gente no se le vaya de las manos no pasa nada. Todo tiene que ser con control, si no es una falta de respeto para los que no están en ese plan”, explicaba su amigo Diego Zúñiga.