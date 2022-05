Polémica en Huarte por la retribución del presidente de la mancomunidad de Servicios Sociales

teniente de alcalde de Edorta Beltzunegi, la dimisión del presidente de la mancomunidad de Servicios Sociales de Huarte y Esteribar, el concejal de Grupo Independiente Huarte Iñaki Crespo. Reclaman también que devuelva los importes cobrados por su cargo desde que accedió a un puesto de jefe de negociado en el cambiado en varias ocasiones la retribución y el régimen de dedicación. El edil independiente, que accedió al cargo en septiembre de 2019, sostiene que las decisiones han sido notificadas a la junta y que no superó el 100% de la jornada laboral, al reducirse su puesto de trabajo. Sostiene además que no ha causado perjuicios a la entidad por su régimen de dedicación. Iñaki Crespo se impuso en 2019 al candidato de EH Bildu a la presidencia de la entidad que gestiona los servicios sociales de Huarte y Esteribar. Fue apoyado por independientes de los dos municipios y por Navarra Suma. Desde entonces, se acordó una dedicación parcial para un puesto que compaginaba con su trabajo como funcionario (nivel D, según precisa). Más tarde se aprobó una compensación económica de 330 euros al mes, como dieta por el cargo de presidente y en marzo de este año año 2022 se aprobó en Junta que el presidente percibiera las compensaciones que le correspondieran por asistencia a tribunales y gastos EH Bildu ha pedido en una nota delde Huarte , lade la, el concejal de Grupo Independiente Huarte. Reclaman también que devuelva los importes cobrados por su cargo desde que accedió a un puesto de jefe de negociado en el Gobierno de Navarra , administración de la que es funcionario. Cuestiona la coalición abertzale que Crespo hay el régimen de dedicación. El edil independiente, que accedió al cargo en septiembre de 2019, sostiene que las decisiones han sido notificadas a la junta y que no superó el 100% de la jornada laboral, al reducirse su puesto de trabajo. Sostiene además que no ha causado perjuicios a la entidad por su régimen de dedicación. Iñaki Crespo se impuso en 2019 al candidato de EH Bildu a la presidencia de la entidad que gestiona los servicios sociales de Huarte y Esteribar. Fue apoyado por independientes de los dos municipios y por Navarra Suma. Desde entonces, se acordó una dedicación parcial para un puesto que compaginaba con su trabajo como funcionario (nivel D, según precisa). Más tarde se aprobó una compensación económica de 330 euros al mes, como dieta por el cargo de presidente y en marzo de este año año 2022 se aprobó en Junta que el presidente percibiera las compensaciones que le correspondieran por asistencia a tribunales y gastos

justificados.

Bildu cuestiona que, tras ser designado como jefe de negociado en el Ejecutivo, modificase su dedicación. También habla de falta de información al respecto y asegura que, en respuesta al grupo parlamentario de EH Bildu, el Gobierno ha manifestado que “no tiene constancia de la dedicación del sr. Crespo en la Mancomunidad, y que no

ha recibido ninguna comunicación al respecto”.

Pide EH Bildu que devuelva el dinero percibido desde que ostenta el cargo de libre designación y sostiene que por su condición debió notificar al Ejecutivo la dedicación a la Mancomunidad.

Crespo, por su parte, se refiere al informe de la secretaria de la Mancomunidad y apunta que no apreció que las indemnizaciones percibidas fuera irregulares y debieran ser devueltas. Sí que reconoce que concluyó la necesidad de cambiarlas. Recuerda que el sistema se aprobó en junta y que EH Bildu no propuso ninguna alternativa. Concluye que la responsabilidad en la Mancomunidad no ha impedido su trabajo como funcionario y que los cambios en su dedicación “no han generado perjuicio al funcionamiento de la entidad”. “Desde que ostento la presidencia, el número de personas atendidas ha incrementado y se han afianzado programas”.