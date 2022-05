De la discoteca a la bicicleta

alquiler de bicicleta eléctrica funciona en 20.000 usuarios en apenas cuatro meses de rodaje es una cifra a tener en cuenta. Especialmente en una ciudad que no se caracteriza por una plana orografía ni tampoco por un clima fascinante. Además de tener en cuenta que el anterior servicio apenas logró 4.000 suscritos en los once años que estuvo en activo. Que el sistema defunciona en Pamplona es una realidad.de rodaje es una cifra a tener en cuenta. Especialmente en una ciudad que no se caracteriza por una plana orografía ni tampoco por un clima fascinante. Además de tener en cuenta que el

Por ello, bien merece analizar la tendencia que siguen aquellas personas que apuestan por esta nueva manera de desplazarse en ciudad.

Para perfilar un contexto adecuado, merece la pena recalcar que desde que el sistema se implantó el pasado mes de diciembre, se han contabilizado más de 78.000 viajes en bicicleta. El grueso de estos trayectos (85%) suman entre 1 y 5 kilómetros. Es decir, una distancia asequible para la inmensa mayoría de la población.

Pero no solamente la distancia, sino que la opción de alquilar una bicicleta eléctrica no se limita únicamente a las horas laborales.

DESPREOCUPARSE DEL COCHE

El ocio también está presente. Basta desplazarse al centro de Pamplona avanzada la tarde para darse cuenta de que son muchos los que escogen esta alternativa para llegar a calles como Estafeta, Plaza del Castillo, Calderería, Sarasate, Carlos III... Una manera, dicen, de no tener que preocuparse por el coche.

Ida y vuelta, claro. La alternativa de conducir una bicicleta eléctrica para regresar a casa también se está convirtiendo en tendencia. Según explican algunos usuarios, es una manera de ahorrarse el dinero del taxi y, en muchas ocasiones, de llegar incluso antes. “Los horarios de las villavesas no están tan bien”, exponen. De ahí que valoren sobremanera la opción de volver sobre las dos ruedas. “Con los controles de velocidad que tienen (la asistencia al pedaleo), es mucho más sencillo”, indica el pamplonés Raúl Arenas, dejando claro que sale más económico. En su caso, hasta Lezkairu.

Recordemos que puede utilizar este servicio cualquier persona de 16 años en adelante (menores de 18 con autorización) y que las bicicletas están disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la semana, excepto en Sanfermines o condiciones meteorológicas muy adversas. Sobre el tiempo de uso, el 47% emplea entre 4 y 10 minutos en desplazarse; y el 39,5% de los viajes oscila entre 11 y 20 minutos. La base más utilizada sigue siendo la de Carlos III, junto al Teatro Gayarre; seguida de calle Sangüesa, plaza Compañía, Pío XII (Larraona), Mendillorri Bajo, Universidad de Navarra, avenida de Cataluña y Benjamín de Tudela.

De hecho, no son escasas las ocasiones en las que apenas hay bicicletas en estas bases. Desde RideOn se encargan de realizar lo que ellos llaman ‘equilibrado’, que consiste en reposicionar bicicletas de unas zonas a otras con la finalidad de que el servicio pueda prestarse.

“Nunca la cojo para ir de fiesta”

Dentro del espectacular crecimiento del uso de estas nuevas bicis, los jóvenes de la ciudad de Pamplona forman uno de los grupos que más utiliza este nuevo servicio. Sin embargo, algunos de ellos no lo hacen de forma adecuada. La semana pasada, siete jóvenes fueron multados por superar la tasa máxima de alcohol mientras volvían de fiesta en estas bicos eléctricas.

El viernes por la noche, este periódico quiso saber la opinión de los jóvenes y qué razones pueden llevarles a utilizar este medio de transporte para volver a casa después de una noche de juerga, y no otras opciones como la villavesa, el taxi o ir andando.

RESPONSABILIDAD EN LA BICI

Todos los jóvenes consultados esa noche aseguraron no utilizar estas bicis para volver a casa tras una noche de fiesta, aunque, al mismo tiempo, opinaron que es una opción bastante atractiva, ya que se trata de un medio de transporte barato, rápido y cómodo. “Nunca he cogido la bici para ir de fiesta porque me parece algo irresponsable, aunque entiendo que la gente joven lo haga, es una opción muy efectiva”, comentaba África.

Sobre qué puede llevar a los jóvenes a utilizar estas bicis después de haber bebido para volver a casa, apuntaron varias posibilidades.

RAPIDEZ Y PRECIO

Como principal razón, hablan de la inmediatez de este medio de transporte. Alejandra Aldaz, que afirmaba usar habitualmente la bici eléctrica, aunque no tras una noche de fiesta, decía: “Es mucho más rápido que la villavesa por ejemplo, en 5 o 10 minutos estás en el centro”. Otra chica que prefirió no dar su nombre añadía: “Creo que a la gente le resulta más cómodo, porque así no tienes que esperar a que llegue la villavesa”.

Otra de las razones que les puede llevar a coger la bici de fiesta es el precio que este nuevo servicio ofrece. Por ejemplo, con el plan de pago por uso, sale a 70 céntimos por viaje más el tiempo adicional, algo muy atractivo para los jóvenes. “El precio también es un factor importante, porque por 70 céntimos te plantas en cualquier lado de Pamplona”, explicaba Irache Mased, joven usuaria de este sistema de bicis.

Por último, los encuestados en las calles de Pamplona hablaban de un tercer factor que surge de los dos mencionados anteriormente: la comodidad. “Es un medio de transporte bastante accesible y no es para nada una mala opción, es muy cómodo”, comentaba Nekane Santos, que afirmaba ser una de las usuarias de este nuevo servicio.

Otra joven que prefería no dar su nombre, decía: “Es bastante más práctico y es mucho más efectivo que la villavesa”. “Además, -añadía- no requiere mucho esfuerzo físico porque es eléctrica”.

Sin embargo, a pesar de que los jóvenes entienden que este es un medio de transporte que puede ser muy útil, la mayor parte de ellos aseguran que coger la bici habiendo bebido es algo que no se debe hacer. “Es una buena opción, pero siempre siendo responsable”, explicaba Nekane Santos, aunque, al mismo tiempo, reconocía que “no se puede evitar que se les dé ese tipo de uso”.