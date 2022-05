Un equipo cadete de Pamplona se dejará marcar un gol para reparar una injusticia

Por fortuna, el mundo no gira siempre alrededor del blanco y negro. Prismas, argumentos, ideas, intenciones... un elenco de alternativas que permiten escoger alguna de las posibilidades que se brindan a diario. Ser justo es complicado. De ahí que los ejemplos de carne y hueso bien merezcan reflexión.

A sus 22 años, Adrián Alonso Martínez sabe bien de lo que habla. Como primer entrenador de un equipo de cadetes de fútbol sala en la Agrupación Deportiva San Juan desde hace cuatro años, ha decidido que una de las bases de cualquier persona que enseñe (independientemente de la modalidad) radica es intentar no aprovecharse de la situación.

Para entender el contexto, es necesario echar la vista atrás hasta el pasado fin de semana, cuando, por calendario, les tocó enfrentarse contra el tudelano Ribera de Navarra S.F. (a priori favorito de la tabla).

Tal y como relatan, en un momento del partido, empatados a 4 y luchando por el pase a semifinales, uno de los jugadores del equipo rival terminó en el suelo. Sin polemizar sobre el motivo, el problema, indican, sobrevino porque el árbitro no detuvo el encuentro, como quizá debería haber ocurrido.

EN CLARO

Con el partido en esta tesitura, el equipo de Adrián metió el quinto gol, lo que significó sentenciar el encuentro a su favor. “Es una actuación totalmente legal desde el punto de vista técnico”, entienden en su entorno, aunque no a ojos de este graduado en Magisterio de Educación Primaria con mención en Magisterio Deportivo. A pesar de que adora a sus chicos y, por descontado busca ganar la liga, entiende que lo que sucedió fue “injusto”.

Y precisamente por esta sensación con la que Adrián se fue a casa, con la de que las oportunidades no fueron equitativas, quien lleva entrenando ‘chavales’ desde los 14 años, ha decidido que este fin de semana, que se juega la vuelta de la citada semifinal, va a permitir que el equipo rival marque un gol en el inicio del partido. Un encuentro que se celebrará este sábado a las 11.15 horas en el polideportivo San Julián de Tudela. “Ya se lo he comunicado a los chavales”, adelanta. Es su manera de invalidar un gol que cree poco deportivo y que, además, les hizo ganar. “Prefiero correr el riesgo de no ganar y enseñarles a jugar limpio”, dice.