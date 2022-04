La Ronda de Barañáin se convertirá en zona "verde" para aparcar

La avenida Ronda de Barañáin será en su totalidad "zona verde" destinada al aparcamiento de vecinos en horario regulado. Así se recoge en una modificación de la ordenanza municipal de tráfico, que transforma la zona "roja" que persiste en la mediana de esta vía. Pendientes quedan otras modificaciones, como la extensión del aparcamiento regulado a otro tramo de la avenida de Pamplona. El pleno acordó este jueves lo relativo a la Ronda de Barañáin tras constatar en periodos festivos la efectividad de la medida. En la sesión se aprobó también un cambio en uno de los edificios previstos en el plan Eulza, para que la altura máxima sea de 8 pisos y ático, en lugar de los 10 aprobados en los proyectos iniciales. Además, se rechazaron sendas mociones sobre Ucrania y el ciclo 0 a 3 años.

La nueva zona verde sumará entre 14 y 15 plazas de aparcamiento en la mediana, según se explicó este jueves antes de dar el visto bueno. Esa zona era una de las destinadas, junto a la avenida Central, al aparcamiento libre entre las 20 y las 8 horas. Quedará por tanto esta zona únicamente para esa posibilidad, al restringirse en horario regulado la Ronda de Barañáin a los vecinos.

En el debate la alcaldesa, María Lecumberri (NA+), destacó que era una propuesta trabajada en comisión de Protección Ciudadana. Desde EH Bildu Joseba Jiménez criticó que no se abordaran otras medidas también debatidas. No las citó, pero un informe de jefatura de policía planteó la posibilidad de transformar en zona "verde" el tramo de la avenida de Pamplona entre avenida de los Deportes y Plaza Norte, para así ganar hasta 70 plazas. Por el PSN María José Anaut explicó el apoyo al cambio en la Ronda pero no a otras medidas en estudio todavía.

Respecto a las viviendas de Eulza, no hubo debate. Se aprobó el cambio para reducir la altura máxima en un edificio que irá al fondo de la urbanización y se destinará a VPO. No cambia el número de viviendas previstas.

Desde EH Bildu se pidieron explicaciones sobre una resolución del TAN que ha anulado la supresión del perfil en euskera de cuatro plazas del Consistorio y Lagunak. También se pidieron explicaciones sobre la gestión del centro de día, adjudicado hace más de un mes y pendiente de iniciar las obras.