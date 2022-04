Macadamia, la cafetería y tienda de alimentación ecológica con el regalo para sorprender a nuestra madre

Día de la Madre, y si hay una persona que nos ha dado de desayunar, nos ha alimentado y se ha preocupado por nuestra salud es nuestra madre. Para ella, hay un comercio singular en Pamplona que ha preparado un regalo muy especial. Se trata de Macadamia, el único establecimiento de la ciudad que aúna cafetería y tienda de alimentación ecológica a granel, que nos propone sorprender a nuestra madre con sus cajas de desayuno, que incluyen tarjetas personalizadas. Son cajas disponibles durante todo el año, pero que cobran especial sentido de cara a este domingo. Se acerca el domingo 1 de mayo, el, y si hay una persona que nos ha dado de desayunar, nos ha alimentado y se ha preocupado por nuestra salud es nuestra madre. Para ella, hay un comercio singular en Pamplona que ha preparado un regalo muy especial. Se trata de, el único establecimiento de la ciudad que aúna, que nos propone sorprender a nuestra madre con sus, que incluyen tarjetas personalizadas. Son cajas disponibles durante todo el año, pero que cobran especial sentido de cara a este domingo.

Una gran idea no sólo para nuestras madres, sino también un detalle que podemos tener con nuestra pareja, a la que sin duda sorprenderemos con estas cajas sabrosas, saludables y originales.

Las hermanas Soraya y Ekiñe están al frente de Macadamia y, precisamente, se dedican a los desayunos, meriendas y brunch, y a alimentarnos de forma saludable, igual que han hecho nuestras madres. Soraya explica que disponen de tres tipos de cajas de desayuno, individual, doble y familiar, y "que todo se hace al momento: la tostada, el zumo, el bol de yogur con fruta fresca…" De hecho, este domingo van a dedicar buena parte de la mañana a repartir estas cajas a domicilio, previamente reservadas en la web macadamiagranel.com . También podremos ir allí a recoger la caja si lo preferimos.

Macadamia nació hace ocho años como una tienda ecológica a granel en la calle Monasterio de Aberin en San Juan, pero Soraya cuenta que pronto empezó a rondarle por la cabeza la idea de incluir una cafetería: “Antes de montar la tienda estuve en Barcelona y Madrid y descubrí un comercio que combinaba las dos y que me encantó. Quise hacer una mezcla de lo que soy, porque había trabajado anteriormente en otra tienda de productos ecológicos y también en la hostelería”. Fue hace dos años cuando se trasladaron al actual local (en la misma calle y más amplio que el anterior) donde pudieron añadir la cafetería. Así, podemos ir a comprar y, en el mismo lugar, tomarnos un café.

Todos los productos de Macadamia tienen en común un sello ecológico y harán que cuidemos nuestra salud. “Es algo que se está valorando muchísimo. Sabes que no estás consumiendo químicos, ahora hay un montón de enfermedades que se generan a través de la alimentación, como intolerancias, problemas de piel, etc. No se come como comían nuestros abuelos, ni como cuando éramos pequeños”, cuenta Soraya.

Por eso, en este comercio no hay bollería industrial, tiene unas de las mejores tostadas de Pamplona, cuenta con una gran variedad de repostería vegana, su café es ecológico 100% arábica, su pan es riquísimo con masa madre y fermentación lenta, etc. Además, podemos probar los productos sin miedo a desperdiciarlos, ya que al vender a granel no estamos obligados a comprar una cantidad concreta. En definitiva, todo un mundo que podremos descubrir si nos acercamos a su local y conocemos a Soraya y Ekiñe.

TAMBIÉN PUEDES DESCUBRIR TODO LO QUE OFRECE MACADAMIA EN SUS CUENTAS DE INSTAGRAM Y FACEBOOK