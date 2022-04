Médeci: una tienda que palpita en la calle Tejería

¿Por dónde empezar? ¿Por la feria de diseño que, desde 2019 cobija el claustro de la Catedral de Pamplona, uno de los mejores exponentes del gótico nacional? ¿Por aquellas marcas independientes y de autor, con piezas únicas, que como no pueden o no quieren meterse en el circuito de la producción en masa apuestan por un establecimiento en calle Tejería en el que, a cambio de un alquiler, les ceden un espacio? ¿O un lugar, el mismo de Tejería, donde la decoración es algo vivo, que se cambia, porque quizá alguien ve en esa lámpara hecha con barricas de vino de la firma Baku como parte de su casa? ¿Quizá mejor hablar de una galería de arte o de fotografía para artistas nóveles que necesitan visibilizar su obra? Pero no se puede dar la espalda a esos muebles singulares, de producción artesanal traídos de la tienda Le Bolún en la calle El Carmen no sólo para crear hogar en Tejería, sino, quién sabe, para acomodarse en otro hogar, el de un cliente. Ni tampoco se puede contar esta historia sin hablar de un coworking, ese espacio compartido entre profesionales con las mismas inquietudes y que en este caso ha traído a la calle Tejería al estudio de fotografía Kentaro.

Pues todo eso es Âme & art, un lugar de 200 metros cuadrados en el que, como si fuera un gran taller de mecenazgo, al estilo de los Medicí del Renacimiento, confluyen arte, autor y diseño. Y no es un muestrario estático. Está en continúa evolución. Algo lógico si se conoce el periplo de quién está detrás , Gemma Rada Aznárez, que ha vivido 2 años Miami y 8 en Italia donde estudió Diseño. “Cuando volví, monté una de las primeras tiendas taller de Pamplona en la calle Nueva y de ahí pasé a la plaza de los tres Reyes. En 2004, organizamos un desfile dentro de un plan de acciones culturales del Ayuntamiento en el que participaron alumnos de la escuela de diseño y también autores de Pamplona pero que vivían o estudiaban fuera”.

EN BUSCA DEL DUENDE

Pero, dice Gemma, que entonces se le fue el duende. “Hasta entonces yo era todo diseñar, diseñar y diseñar. Pero la vorágine del taller con sus números, su burocracia, me absorbió”. Así que la crisis de 2008 unido a las restricciones de tráfico en el Casco Antiguo le empujaron en su idea de cerrar el negocio. Ese. Porque en su cabeza ya bullía otro y que fue junto a más socios el de crear la plataforma digital Pilpilean. “Era un espacio virtual para el comercio de Pamplona y a los que también les orientábamos a hacer su web. Pero nos adelantamos a nuestro tiempo”. Y, además, el duende volvía otra vez a llamar a la puerta. Y en 2017 abría este espacio multicultural, primero en la calle el Carmen. “Pero entonces en más pequeño, aprovechando un local de unos amigos”. Aunque antes, en 2015, puso en marcha esa feria que desde 2019 cobija la Catedral y que había enmarcado, entre otros Baluarte, la antigua estación de autobuses o incluso la plaza de Toros . “En la última edición conseguimos más de 50 diseñadores y 6.000 personas pasaron a vernos. No sólo es ropa, también es decoración, ilustración, arte, música con gente de aquí, o jazz, o catas gratuitas de vino. Queremos ser además una plataforma para la gente joven que está empezando”, dice sobre una cita que será del 20 al 22 de mayo.

En 2019, encontraba el local en el que podía cobijar todas esas disciplinas artísticas. Y ya, como carta de presentación, dejaba el diseño en manos de la artista Marisa Mantxola. 200 metros cuadrados en calle Tejería para seguir ejerciendo ese mecenazgo que ha calado en la gente de Pamplona . “Me hace gracia porque se tiene una imagen de que los de aquí son muy poco lanzados. Y cuando mis amigos me ven que hay una pieza muy extravagante en la tienda me avisan que no se venderá. ¡Pues es lo primero que se llevan!”, dice riendo. “Es gente que da valor al producto diferente, al diseño de autor, que sea exclusivo y, además, a un precio muy competitivo porque no hay intermediarios. Y el abanico de edad es muy amplio, desde los 18 años hasta gente de 70”. ¿Fin de esta historia? No. “Ah, que te cuente. Vamos a impulsar ahora los domingos de mercados. El segundo de cada mes, de 11 a 14. 30 horas estaremos aquí, con Dj de aquí para un vermú diferente. ¡Ya tengo ganas!”.