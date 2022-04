Ascenso a la Higa de Monreal por las Malvinas

E l 2 de abril de 1982 comenzó la guerra de las Malvinas entre Maximiliano Strika, que sirvió en la Marina argentina entre 2008 y 2018, decidió realizar su propio homenaje en esta fecha tan señalada. A sus 35 años, completó corriendo los 32 km desde su casa de Sarriguren a lo más alto de la Higa de Monreal, donde ondeó la bandera de su país, y bajar. En total, unas seis horas. comenzó la guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido. Como cada año, este día se recuerda a los veteranos y veteranas de guerra y a los caídos en este conflicto. Este sábado se cumplían 40 años y, que sirvió en la Marina argentina entre 2008 y 2018, decidió realizar su propio homenaje en esta fecha tan señalada. A sus 35 años, completó corriendo los, donde ondeó la bandera de su país, y bajar. En total, unas seis horas.

LA HISTORIA DE MAXIMILIANO

“He salido corriendo desde mi casa en Sarriguren y ahora subiré la Higa”, explicaba Strika justo antes de afrontar el tramo más complicado. Él sirvió durante 10 años para la Marina argentina, donde algunos de sus instructores eran veteranos que habían luchado en las Malvinas. “Me parece digno de respeto, por eso hago este homenaje a mi manera, en forma de sacrificio físico”, comentaba Strika. Igual que para muchos argentinos, este es un día muy señalado en el calendario, pero para Strika tiene un valor muy especial por su pasado como militar. “Tengo muy arraigado el sentimiento de la defensa de mi pueblo”, decía. “Da igual lo grande que sea la potencia -continuaba Strika-. Si el pueblo quiere recuperar lo suyo, va y lo hace”.

En sus 10 años de servicio, Strika cuenta que aprendió y vivió mucho. “Fui a servir a Chipre, donde también estaban los británicos, y nos acabamos tomando una cerveza con ellos”, contaba entre risas. Él ya sabía desde el colegio que quería ser militar, y así fue. Strika es uno de los muchos argentinos que realiza un sacrificio físico en esta fecha tan importante. “Un veterano perdió la pierna en la guerra y caminó 2.000 kilómetros a sus 52 años”. Ahora, cuatro años después de dejar la Marina, ha dado un cambio en su vida y reside en Pamplona, en concreto en Sarriguren. Y, aunque este sábado se vio sorprendido por el temporal, finalizó su camino en lo alto de la Higa de Monreal. “No contaba con la nieve, pero no ha sido muy duro, aunque sí que he pasado frío”, explicaba.