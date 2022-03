La Despensa de Pozo Blanco, un lugar para los de aquí y allá

Argentina, se vino a Yone Crespo Ayala. Pero sería una explicación sin matices cuando han sido 20 años de muchas experiencias, de encajar un puzzle cultural, su faceta de madre y la de mujer trabajadora para, después, ser ella la emprendedora. Y todo, dice, siempre con optimismo; por eso abrir el 25 de noviembre de 2021, cuando aún muchos hacen cuentas sobre las pérdidas que les ha ocasionado la pandemia, habla del empuje de esta mujer. “Es que vengo de una saga de comerciantes, a los que he visto caer pero también levantarse”, cuenta. Y en la memoria la matriarca, la abuela con su ‘tienda regional’. “En Argentina llamamos así a las tiendas que tienen productos típicos de la región en la que se ubican. Te encuentras alimentación, pero también ropa artesanal o productos de talabartería, lo que allí conocen como trabajo en cuero”, explica. Se casó, hizo las maletas, dejó su trabajo de contable en, se vino a Pamplona y abrió una tienda. Este podría ser el resumen del periplo vital que en estas dos últimas décadas ha tenido. Pero sería una explicación sin matices cuando han sido 20 años de muchas experiencias, de encajar un puzzle cultural, su faceta de madre y la de mujer trabajadora para, después, ser ella la emprendedora. Y todo, dice, siempre con optimismo; por eso abrir el 25 de noviembre de 2021, cuando aún muchos hacen cuentas sobre las pérdidas que les ha ocasionado la pandemia, habla del empuje de esta mujer. “Es que, a los que he visto caer pero también levantarse”, cuenta. Y en la memoria la matriarca, la abuela con su ‘tienda regional’. “En Argentina llamamos así a las tiendas que tienen productos típicos de la región en la que se ubican. Te encuentras alimentación, pero también ropa artesanal o productos de talabartería, lo que allí conocen como trabajo en cuero”, explica.

Así que cuando Yone llegó a Pamplona tenía claro que los números quedaban atrás, salvo, claro está, las cuentas de una tienda. Pero primero fue emplearse por cuenta ajena en la red de Tabernas. Y a los dos años de llegar decidió asumir la gestión de uno de estos Taberna, el ubicado en la avenida Villava de Orvina. “Y fue estupendo. Pero vino la familia y no disponía de esa red familiar de otras parejas. Los de mi marido me ayudaron mucho, pero me cojeaba el otro lado, así que decidí dejarlo y criar yo a mis hijos”

Pero tenía muy claro que quería seguir trabajando así que, cuando fueron un poco más mayores, llamó de nuevo a la puerta de Taberna. “Me iban llevando por diferentes tiendas y yo me lo pasé padre porque conocí a mucha gente, además de aprender. Digo que soy una argentina nacida en Pamplona y mi marido me da la razón porque comenta que me saludan por la calle más a mí que a él”, se ríe.

RECORRIENDO LO VIEJO

Y de nuevo, como cuando decidió dejar atrás la contabilidad, su cerebro hizo -en sus palabras- click. “Y pensé que debía lanzarme con mi propio negocio. No sabía muy bien qué tipo de producto”. Cuando lo tuvo claro, una fusión de gastronomía argentina y navarra, se puso en contacto con proveedores, acudió a ferias para hablar con productores locales y se pateó el Casco Antiguo a la búsqueda de un local. “Tenía muy claro que quería algo en lo viejo. Y además, algo que no sólo fuera céntrico, también acogedor, que invitara a entrar. A través de la verja vi este local y me enamoré. A los tres día ya lo había alquilado”. Y lo siguiente fue llamar a su cuñada decoradora, que vive en Estados Unidos, para que le diseñara la tienda. “Y aquí estábamos, la argentina, la otra en América y el arquitecto de aquí para certificar la obra”. Ahí empezó la primera fusión, comenta entre risas, que ahora se ve en las estanterías con queso por ejemplo de Idiazabal, embutidos el Bordón, conservas del Navarrico o Baigorri con mate o dulce de leche típicos de su país. “Pero también vienen de Bolivia, los que son junto a mi ciudad, Salto, del sur, porque son aficionados al mate. Como el uruguayo o el brasileño”.

Un negocio que, dice, le ha permitido ahondar en un aspecto laboral que le encanta: socializar. “Yo concibo así la tienda, el trato directo. Mira, los argentinos somos muy besucones e intensos (risas) así que cuando abrí vinieron muchos a ver la tienda y todo eran abrazos. En cambio, el de Pamplona, se queda tímido mirando desde la puerta. Y yo le dijo, ‘pase, pase, que no le voy a cobrar’. Y con el que entra, pues hablas y eso a mí me da vida”. Aunque, dice, que de momento el vecino de la ciudad no es su principal cliente. “No, me nutro sobre todo del turista y de argentinos, con parte de uruguayos. Pero esto no es una carrera a corto plazo. Hay que tener paciencia, no pretendo obtener unos beneficios tan pronto. Ahora estamos en fase de que la gente me conozca y que sepan los de aquí que también tengo alimentación para ellos. Ya entrarán”, dice esperanzada.