Hallan una nueva noria de sangre en las obras del nuevo edificio de Padre Menni

Los restos fueron hallados el pasado 31 de enero, día en el que técnicos de la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología de la institución dependiente del Gobierno foral acudieron para llevar a cabo una primera exploración. En concreto, se trata de una estructura subterránea, de 5,15 metros por 1,30 e íntegramente excavada en las margas. Del alzado "se conservan en buen estado dos paramentos construidos contra terreno": un arco escarzano y el septentrional, este de forma ojival. Todo el conjunto "debió de tener un diámetro probable de 5,2 metros".

La obra corresponde a una infraestructura de abastecimiento de agua, no documentada históricamente hasta la fecha. A juzgar por sus dimensiones, calidad de la fábrica y ubicación, debió de formar parte del Convento de las Clarisas de Santa Engracia, testimoniado en la zona desde 1277 y que estuvo en pie hasta 1794, cuando fue derribado con motivo de la Guerra de la Convención, según detalla la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. La resolución agrega que, a la hora de datar los restos, "tan solo se puede aventurar el aspecto general de la técnica constructiva, que corresponde a época medieval indeterminada al no haberse hallado ningún elemento de cultura material que permita su datación por tipología". En este sentido, "no se advierten otros elementos de interés arqueológico", a excepción de "un pozo para agua próximo a la noria", construido posteriormente "a juzgar por su cota de arranque, que ha sido excavado arqueológicamente y depara un relleno de cronología contemporánea".

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana detalla que la estructura de la noria "es muy inestable" y "amenaza ruina". También atestigua que "resulta inviable su integración en la obra en el estado actual, pues interfiere drásticamente tanto con las cimentaciones como con la circulación de los vehículos de asistencia (médica, suministros, etc) en el sótano, que un edificio dotacional de este tipo precisa". "Aunque debieron de ser relativamente habituales, las infraestructuras hidráulicas documentadas de este tipo y datación no son frecuentes en Pamplona, pues tan solo se conocen la noria descubierta en el patio de Pellejerías y la de la Magdalena. Ambas se hallan en muy buen estado y se han conservado y/o acondicionado para la visita pública. La construcción de Padre Menni no conserva su parte aérea y ha perdido aproximadamente la mitad de la subterránea, por lo que su comprensión sería muy limitada en el futuro sótano del proyecto. Por otra parte, presenta graves problemas de estabilidad tanto propia como para la residencia en pie”, valora la institución dependiente del Gobierno de Navarra.

A tenor de estos datos, el valor de la noria de sangre "radica en su antigüedad y en la información que ofrece para el conocimiento de las técnicas de abastecimiento de agua". "Resulta conveniente su traslado como testimonio y complemento de otros ejemplos conocidos, cuyo tratamiento no tiene por qué ser idéntico”, concluye la resolución.

De esta forma, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana cita el artículo 59,1 de la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra sobre medidas cautelares en la ejecución de obras. “Si se hallaran bienes muebles o inmuebles de manera casual durante este tipo de trabajos, y una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes para determinar el valor de lo hallado, el departamento competente en materia de cultura resolverá autorizando el reinicio de las obras o inscribiendo el bien en el Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra”, especifica la entidad.

En este caso, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana autoriza la continuación de las obras del nuevo edificio, al tiempo que establece una serie de medidas para la correcta conservación de los restos.

Por su parte, Hermanas Hospitalarias Navarra se compromete a cumplir estas medidas.

En concreto, el desmontaje de la noria se llevará a cabo bajo supervisión de personal técnico especializado en arqueología. Hasta que terminen las obras, el material se guardará en un depósito provisional, que deberá tener las condiciones de seguridad y conservación apropiadas.

Una vez se haya definido el nuevo proyecto para el jardín de la Clínica Psiquiátrica Padre Menni, esta remitirá el proyecto de reintegración de los restos en dicha zona del centro a la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana para su autorización. Hermanas Hospitalarias asumirá los gastos del proceso.

Entre tanto, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana estudiará más a fondo la caja de noria, sobre todo en lo concerniente a la datación de los restos y su contexto histórico. Así, facilitará después los resultados de la investigación a Hermanas Hospitalarias Navarra de cara a su puesta en valor. A este respecto, la reintegración de los restos irá acompañada de información explicativa para su adecuada comprensión.

El objetivo del nuevo edificio de la Clínica Psiquiátrica Padre Menni es mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias, de ahí que incluya importantes mejoras: un 80 % más de habitaciones individuales, dormitorios más amplios y confortables, más superficie para zonas de esparcimiento al aire libre y zonas comunes, unidades de convivencia más pequeñas y monográficas, un salón de actos/capilla de mayor tamaño…

En este sentido, el centro de Hermanas Hospitalarias Navarra está brindando toda la colaboración necesaria para cumplir las directrices de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. Y, además, facilitará los recursos económicos y humanos precisos para la óptima conservación de los restos, conforme a los parámetros técnicos fijados por los expertos de la entidad. "Preservar el patrimonio cultural de nuestra tierra es una labor fundamental para entender quiénes fuimos y vislumbrar quiénes queremos ser. Así lo entendemos en nuestra entidad. De modo que haremos todo lo necesario para poner en valor los restos", destaca la directora gerente de Hermanas Hospitalarias Navarra, Miryam Zabalza.