Un parking gratuito 24 horas en San Jorge

Joseba Torralba pide al Ayuntamiento de Pamplona que valore la posibilidad de poder acondicionar el aparcamiento situado en la trasera del polideportivo del barrio de San Jorge. “Podría ser de 24 horas gratuito, como algunos que ya hay, y acondicionar la zona, claro”, indica este vecino.

El consistorio tiene incluido ese solar como aparcamiento disuasorio de rotación, con el sistema de gratuidad las primeras 24 horas. A lo largo de este año 2022, se acondicionará y pasará a funcionar como se ha indicado.

UN PIPICAN PARA LA MEDIA LUNA

Teresa Ayesta solicita un pipican en el parque de la Media Luna “para poder soltar a nuestros perretes y que puedan correr” y así no molestar a los demás. “El parque es lo suficientemente grande para todos. Y para ellos es muy importante”, afirma.

Desde el Ayuntamiento de Pamplona responden que en alguna ocasión se ha planteado esta idea. “Lo cierto es que los espacios que pudieran ser vallados (rodeados de caminos) son de reducida dimensión, lo que no hace factible el vallado como tal. Una zona de pequeñas dimensiones sometida al uso intensivo se degradaría rápidamente inutilizándose en poco tiempo. Las reducidas dimensiones son, por otro lado, poco atractivas para perros y dueños”.

RED DE PROTECCIÓN DE LOS FRONTERAS DE ROCHAPEA

Javier Ambustegui es usuario de los frontones de Rochapea de la calle Carriquiri. “Hace tiempo que pusieron una red de separación y protección entre los dos frontones largos pero está siempre atada con un candado, para que no se estropee dicen los conserjes del polideportivo. Seguro que la red si no se usa no se va a estropear pero si un día algún espectador recibe un pelotazo se le puede estropear un ojo y el responsable subsidiario en estos casos será el Ayuntamiento”, señala.

Desde el ente municipal indican que, “efectivamente, se colocó una red de separación entre los dos frontones cubiertos a petición del Club de Pelota Rotxapea para utilizarla durante la celebración de los campeonatos. El resto del tiempo permanece cerrada debido a que en su día se dejó abierta permanentemente y sufrió numerosos daños materiales”.

UN TRAMO SIN PAVIMENTO EN LA TACONERA

Sole Lorda dice que desde la trasera de Larraina a la barandilla de la Taconera hay un tramo no pavimentado que es utilizado por bastantes paseantes. “Me gustaría que se arreglara. Hay escalón al principio y al final. Está muy deteriorado. Es difícil de pasar con silla de ruedas”, comenta.

El Ayuntamiento de Pamplona asegura que “vamos a incluir la realización de una transición cómoda en esos puntos señalados entre ambos caminos, dentro del mantenimiento general de caminos del parque”.

UNA BOMBILLA PARA PAULINA CABALLERO

Una vecina de la calle Paulino Caballero avisa al Ayuntamiento de Pamplona de que a la altura de los números 27 y 29 existe una farola cuya bombilla está a punto de fundirse. “Está como bailando la luz”, dice, al tiempo que pide a los servicios municipales que cambien la bombilla.

“Gracias por el aviso. Se traslada al servicio para la sustitución de la lámpara”.

LIMPIEZA EN VIRGEN DEL CAMINO Y TEODORO OCHOA DE ALDA

Txon envía una serie de fotografías para alertar de la necesidad de acondicionar y limpiar la zona del parking de Virgen del Camino. “Hay mucha suciedad y los adoquines de la parte superior se han desprendido”, señala. Asimismo, esta vecina aprovecha para manifestar que la zona en las inmediaciones de la calle Teodoro Ochoa de Alda “siempre está descuidada”.

“La zona de Ochoa de Alda recibe la atención programada de limpieza. En cualquier caso, se extremará la inspección”, dicen.