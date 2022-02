Diario de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona abren este espacio para responder a las preguntas y sugerencias de los lectores a través de El Teléfono y el WhatsApp del Ciudadano en el 674715589.

Un ‘pipican’ para la Media Luna

Teresa Ayesta solicita un pipican en el parque de la Media Luna “para poder soltar a nuestros perretes y que puedan correr” y así no molestar a los demás. “El parque es lo suficientemente grande para todos. Y para ellos es muy importante”, afirma.

Red de protección de los frontones de Rochapea

Javier Ambustegui es usuario de los frontones de Rochapea de Calle Carriquiri. “Hace tiempo que pusieron una red de separación y protección entre los dos frontones largos pero está siempre atada con un candado, para que no se estropee dicen los conserjes del polideportivo. Seguro que la red si no se usa no se va a estropear pero si un día algún espectador recibe un pelotazo se le puede estropear un ojo y el responsable subsidiario en estos casos será el Ayuntamiento”, señala.

Un tramo sin pavimento en la Taconera

Sole Lorda señala que desde la trasera de Larraina a la barandilla de la Taconera hay un tramo no pavimentado que es utilizado por bastantes paseantes. “Me gustaría que se arreglara. Hay escalón al principio y al final. Está muy deteriorado. Es difícil de pasar con silla de ruedas”, comenta.