La moto-furgoneta se queda sin nada

A veces, cuando uno queda enmarcado dentro de las normas, queda claro que es cuestión de aprenderse qué se puede hacer y hasta qué punto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno es dueño de un vehículo, digamos, algo menos convencional? Es precisamente la disyuntiva que plantea un vecino de Pamplona. Propietario de una moto-furgoneta de tres ruedas, con tracción trasera y carro, que además utiliza para trabajar, solicitó al consistorio una tarjeta de residente para poder aparcar en la zona de estacionamiento limitado y restringido. No tuvo suerte.

Para Seguridad Ciudadana la argumentación no es válida. Y no lo es, explican, porque ese tipo de aparcamientos con bolardos (módulo delanteros) son los menos en toda la ciudad. “La mayoría no tiene dicho elemento, que imposibilitaría el aparcamiento de la moto-furgoneta”, indican.

SIN TOPES

Y añaden que todos los nuevos aparcamientos para motos que se están ejecutando en Pamplona no cuentan con ese elemento protector. “Cuando llegan las operaciones de mantenimiento, a los que lo tienen, se retira”, certifican desde el área. Por si fuera poco, el artículo 10 de la Ordenanza que regula las zonas de estacionamiento limitado y restringido establece en su apartado segundo que quedan excluidos de la limitación en las zonas azules, rojas, naranjas y restringidas “motocicletas, ciclomotores, excepto los de tres y cuatro ruedas, y bicicletas, que deberán, en todo caso, estacionar en los lugares habilitados al efecto, no pudiéndolo hacer en ningún caso en las zonas reservadas para los vehículos”.