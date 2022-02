Como un meridiano déjà vu en el que alguien está convencido de que ya ha vivido una escena pese a que es imposible que haya ocurrido. Es lo que sucede día sí y día también durante el momento de entrada y salida a diferentes centros escolares de la capital. Y entre todas esas situaciones que parece no cambian, la de la calle Biurdana. La confluencia de tres centros de enseñanza en apenas unos metros trae aparejada una aglomeración de estudiantes, especialmente dada la gran cantidad de autobuses que se concentran a un tiempo a las puertas de los colegios. Se trata, para que no queden dudas, del instituto Julio Caro Baroja; del centro integrado de Formación Profesional Donibane y del instituto Biurdana. Pero no es la única problemática que se repite en la calle. Según expusieron en la comisión de Presidencia, el hecho de que las aceras sean demasiado estrechas no colabora. “Tal cantidad de alumnos impide el paso al resto de viandantes, lo que provoca situaciones de peligro en aquellas personas que terminan por bajarse a la calzada para pasar”, indicaron desde el grupo municipal de Bildu. Además, dada la importante cantidad de tráfico que circula por Biurdana, los ruidos se multiplican . Según aseguraron, al tener que permanecer con las ventanas abiertas dada la situación de pandemia que nos persigue desde marzo del año pasado, los alumnos acusan sobre manera los elevados decibelios. De ahí que se preguntara al concejal de Seguridad Ciudadana si conoce el aforo de la calle y, si es consciente de que la velocidad de 30 km/h “no se respeta en absoluto”.

Finalmente, otro de los escollos a los que aluden quienes están matriculados en cualquiera de estos tres centros educativos es la ausencia de carril bici. “No hay forma de que las bicicletas pasen”.