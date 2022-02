Krasi, el nuevo taller del mecánico que vino de Bulgaria

Talleres Krasi, inaugurado oficialmente el 4 de febrero, está situado en el Álvaro Castiella, pamplonés que se encarga de “los papeleos y gestiones”. La nave tiene 500 metros cuadrados. Es un taller de coches que ha nacido de la amistad y relación de confianza entre un mecánico y un cliente., inaugurado oficialmente el 4 de febrero, está situado en el polígono Mutilva Baja Calle I número 14, detrás de la gasolinera LC Repost. Lo han abierto Krasi, mecánico nacido en Bulgaria que lleva más de 15 años trabajando en Pamplona, y, pamplonés que se encarga de “los papeleos y gestiones”. La nave tiene 500 metros cuadrados.

“Le conocí a Krasi llevando el coche al taller en el que trabajaba. Me dijeron que era muy bueno y que tenía a muchos taxistas entre sus clientes. Y la verdad es que tiene un don para la mecánica”, comenta Castiella. Krasi quería montar su propio taller pero no se atrevía a aventurarse él sólo, así que se lo propuso a Álvaro, que no dudó en convertirse en su socio.

cedida

Después de buscar naves por la comarca, se decantaron por el polígono de Mutilva Baja, “que está muy bien ubicado y tiene mucha vida”. “Hemos tenido algunos contratiempos porque las obras se nos fueron un poco de presupuesto y tardaron más de lo esperado”, comenta Álvaro. Explica que Krasi ha sido muy “sibarita” con la maquinaria. “Por ejemplo, tenemos una máquina de diagnosis de última generación”, comenta. Han contratado, además, a dos mecánicos.

Aunque la actividad principal es el mantenimiento y reparación de vehículos, pretenden dedicarse también a la compraventa de vehículos de segunda mano y al asesoramiento a clientes que buscan este tipo de vehículos. Esta idea surgió de la propia experiencia de Álvaro Castiella: “Hace años le pedí consejo a Krasi para cambiar de coche. Y me dijo que podía conseguirme uno de segunda mano de Bulgaria a muy buen precio. Le hice caso y la verdad es que me ha salido buenísimo. Ningún problema”.