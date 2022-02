Cuando cambió... la travesía Río Urrobi

El 20 de marzo de 1969 los vecinos del barrio de la Milagrosa estrenaron su nueva parroquia, la de San Fermín, levantada en la calle Manuel de Falla. La bendición del nuevo templo suponía decir adiós al que durante los últimos 16 años había dado servicio al barrio desde la cercana travesía Río Urrobi. El párroco Tomás Esarte fue uno de los principales artífices de aquella notable mejora para la Milagrosa que daba respuesta a una vieja reivindicación del vecindario.

La vieja parroquia se había habilitado en 1953 en los locales de las antiguas escuelas de la Milagrosa (un año antes se había inaugurado el nuevo grupo escolar Víctor Pradera), adquiridas por el obispado. Las obras de transformación las realizó Huarte y Compañía y el proyecto lo firmó Zacarías Emilio Malumbres. De sufragar los gastos de transformación se hizo cargo un benefactor cuyo nombre no se quiso facilitar. Los trabajos se prolongaron durante varios meses hasta que finalmente el 27 de junio de 1953 se bendijo el templo. Las instalaciones resultaban sin embargo pequeñas para un barrio en pleno crecimiento y el párroco no dejó de reclamar durante los siguientes años unas nuevas con mayor capacidad que no llegarían hasta 1969.

La nueva parroquia tenía capacidad para 1.000 feligreses, más del doble que la antigua y nuevamente un benefactor se hizo cargo de buena parte del gasto: el terreno y el proyecto. Tres de los protagonistas de aquella jornada ya lo habían sido en la inauguración del año 53: el párroco Tomás Esarte y Emilio Malumbres y Huarte y Compañía, que volvieron a encargarse de la construcción del nuevo templo. En el verano de 1971 fue demolida la vieja parroquia de la travesía Río Urrobi para dar paso a la construcción de viviendas.