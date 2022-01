Maya cree que los datos de Maeztu "ratifican" que "los menas también cometen delitos"

"Eso ratifica lo que yo dije, que también los menas cometen delitos. Al principio, cuando lo dije, la primera reacción fue 'no nos consta'. Han pasado unos días y ya les consta, entonces estoy satisfecho en ese sentido. Cuando hablo, hablo con datos, y la consejera ha confirmado lo mismo que yo dije, con datos más globales de Navarra pero que confirman que lo que dije es cierto", ha afirmado este lunes en respuesta a los periodistas este lunes tras un acto institucional.

También en respuesta a los medios, ha añadido que la cuestión "no es que sean muchos o pocos, sino que cada uno tiene que responder a sus competencias y obligaciones".

"Si los comenten menores que viven en familia, los responsables civiles son las familias. El Gobierno es responsable civil de lo que puedan hacer esos menores. Lo dije en ese sentido, y nada más que en ese sentido", ha incidido, tras insistir en que el Ejecutivo foral "tiene la obligación de la tutela sobre ellos, independientemente de cuántos sean" y que "tiene que trabajar para que esto no ocurra".

En esta línea, y preguntado por la reprobación que los grupos de la oposición han planteado para el pleno de esta semana al considerar que su discurso sobre los 'menas' era "xenófobo", ha contestado que está "absolutamente fuera de lugar".

"Si creen que por eso me tienen que reprobar allá ellos, y creo que la ciudad tampoco lo entiende. Y mucho menos, que el Partido Socialista no repruebe al concejal Abaurrea, que todos conocemos su historial y por qué ha sido condenado, y en cambio por eso me quieran reprobar a mí. Pero la política es así, tengo las espaldas bastante anchas y ya estoy acostumbrado a estas cosas", ha manifestado, tras destacar que "cada cosa" que dice "tiene una trascendencia mediática enorme", lo cual "quiere decir que la ciudad está viva".