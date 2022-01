Las comunidades de vecinos de la Milagrosa votan no a los derribos

Siete de las once comunidades de vecinos afectadas por los derribos contemplados en el Plan Especial de Ordenación Urbana (PEAU) de lahan votado que no a lo demolición. Y las otras cuatro han comunicado que no consideran necesario hacer una asamblea para mostrar su postura porque ya han presentado alegaciones en contra al Ayuntamiento , según explican desde la Asociación de Vecinos, Comerciantes, Profesionales y Entidades del Barrio de la Milagrosa.