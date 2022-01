Quedan 356 plazas libres en los cursos que la red Civivox ofrece este cuatrimestre 

La oferta de cursos que la Red Civivox ofrece este cuatrimestre tiene aún 356 plazas libres, en diferentes propuestas que no han completado su ocupación en la primera fase de inscripciones. Tras ella, se realizó un sorteo para adjudicar las plazas y disponer el orden de la lista de espera. Una vez realizado, las personas que habían obtenido la suya tienen 72 horas para realizar el pago y hacer efectiva la matrícula. De lo contrario, se le ofrece la plaza al siguiente de la lista, que cuenta de nuevo con tres días desde la notificación para confirmar su participación.

A las 356 plazas que se han quedado desiertas en el primer periodo de inscripción habrá que sumarles las que deriven de preinscritos que no formalicen su participación. Una vez pasado el periodo de pago de 72 horas que se les da a todos los preinscritos, y si tras ellos no hay más lista de espera, las personas interesadas pueden inscribirse directamente en el curso que les interese. Si quieren cursar alguno en el que aún haya lista de espera, se pueden inscribir en la misma para que les llegue el turno si el resto de personas que la conforman lo rechazan. El plazo termina cuando se completen las plazas o el día en el que comience el curso.

Quedan plazas libres en propuestas de actividad física o talleres sobre nuevas tecnologías

La amplia oferta de cursos que ofrece la red Civivox ha permitido que aún quede alguna plaza disponible en una gran variedad de disciplinas. Así, por ejemplo, el que no lo pudiera haber hecho en la fase inicial, tiene la oportunidad de apuntarse a actividades físicas como yoga, pilates, yogilates, danza afrobeat o aeróbic y step latinos. También quedan plazas en varias propuestas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como Photoshop creativo, ‘Cómo activar y usar el sistema Cl@ve’, ‘Trámites por internet’, ‘Trámites médicos online’ o ‘Aprende a manejar tu Iphone y Ipad’. A estas opciones hay que sumarle otras en el ámbito más creativo en torno a la guitarra flamenca, la xilografía o la pintura al óleo.

La red Civivox incluye en su oferta para este cuatrimestre propuestas novedosas, algunas de las cuales cuentan aún con plazas disponibles. Por ejemplo, el que lo desee se puede apuntar aún a un ‘laboratorio de artes para la vida’, a un taller de robótica con Lego (tanto en castellano como en euskera), o aprender las técnicas del ‘patchwork’.

Cursos y talleres con plazas libres



· CONDESTABLE



o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO CONDESTABLE. MODULO 2 INTERNET (GRUPO B)



o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO CONDESTABLE. MODULO 2 INTERNET (GRUPO A)



o PHOTOSHOP CREATIVO (NIVEL INTERMEDIO) 1



o URBAN SKETCHERS



o TRADUCTORES AUTOMÁTICOS PARA ENTENDERSE EN EL EXTRANJERO



o PREINICIO A LA INFORMÁTICA. MODULO 0 : APRENDE A UTILIZAR EL ORDENADOR DESDE 0 (GRUPO A)



o XILOGRAFÍA



o PATCHWORK GRUPO 1



o CÓMO ACTIVAR Y USAR EL SISTEMA CL@VE



o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO CONDESTABLE. MODULO 3 GESTIÓN DE ARCHIVOS. LA NUBE



o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO CONDESTABLE. MODULO 1 INICIACIÓN







· ENSANCHE:



o PLAZAS LIBRES EN:



o TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 1



o CONSCIENCIA Y ARMONÍA



o YOGA 4 EUSKARAZ



o PILATES 3



o APRENDE A MANEJAR TU IPHONE Y IPAD



o PINTURA AL ÓLEO 2







· ITURRAMA:



o IGERIKETA FAMILIARTEAN 2 (6-9 URTE) (HAUR BAT HELDU BATEKIN BATERA. INSKRIPZIOA: UMEA BAKARRIK)



o EUSKARAZ. TRÁMITES MÉDICOS ONLINE 1



o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO ITURRAMA: MÓDULO 2: INTERNET (GRUPO B)



o AFROYOGAFLOW 2



o PILATES 6



o AEROBIC Y STEP LATINOS



o DISEÑO GRÁFICO PARA NO DISEÑADORES



o PINTURA AL ÓLEO 4 - CON CONOCIMIENTOS



o TALLER DE FOTOGRAFÍA AVANZADA EN FORMATO RAW 2 - CON CONOCIMIENTOS - GRUPO 2



o TÉCNICAS ARTÍSTICAS (CONTINUACIÓN)



o YOGILATES 7



o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO ITURRAMA: MÓDULO 2: INTERNET (GRUPO A)



o ACERCAMIENTO AL ARTE CONTEMPORÁNEO



o DANZA AFROBEAT



o ESCRITORAS DE LETRAS TOMAR



o HIGHWAY TO ENGLISH - NIVEL INTERMEDIO



o LA FÁBRICA DE EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS EN FAMILIA (4-8 AÑOS) (1 MENOR + 1 ADULTO. SE INSCRIBE AL MENOR)







· JUS LA ROCHA:



o AERÓBIC 1 EUSKARAZ



o BAILE ACTIVO



o ESTRATEGIAS PARA MANEJAR EL ESTRÉS



o CREACIÓN DE PODCAST



o DANZA FUSIÓN: ÁRABE - FLAMENCO. CON CONOCIMIENTOS



o PILATES 12 EUSKARAZ



o MINDFULNESS, UNA HERRAMIENTA PARA EL BIENESTAR 2







· CIVIVOX MENDILLORRI



o NERABEZAROA HAZTEKO BIGARREN AUKERA GISA



o WORD-EKO LANTEGI AZKARRA



o SERIGRAFÍA (EUSKERA)



o IPUINAK LARRUAZALEAN



o HUERTO URBANO DE PRIMAVERA (CON CONOCIMIENTOS)



o YOGA 7. EUSKERA



o CUENTOS EN LA PIEL



o LABORATORIO DE ARTES PARA LA VIDA (CURSO PARA MUJER + NIÑA DE 4 A 16 AÑOS) SE INSCRIBE SOLO AL MENOR







· CIVIVOX MILAGROSA



o TRÁMITES MÉDICOS ONLINE GRUPO 2



o ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 1



o PREINICIO A LA INFORMÁTICA. MÓDULO 0:APRENDE A UTILIZAR EL ORDENADOR DESDE CERO (GRUPO C)



o ESCUELA DE CINE FILMMAKING FOR SOCIAL CHANGE



o YOGA 9



o TALLER DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL 2



o ROBÓTICA CON LEGO 4



o YOGA INFANTIL 2







· CIVIVOX SAN JORGE



o SEVILLANAS Y COREOGRAFÍA FLAMENCA 2 (CON CONOCIMIENTOS)



o DANZA ORIENTAL: DANZA DEL VIENTRE



o TRÁMITES POR INTERNET 1



o YOGILATES 6



o AERÓBIC 2



o ZUMBA GOLD 3



o VINYASA YOGA 3



o ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 2



o PINTURA AL ÓLEO 8



o GUITARRA FLAMENCA



o UN VOYAGE À LA LANGUE FRANÇAISE



o ROBOTIKA LEGOREKIN 5