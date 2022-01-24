Quedan 356 plazas libres en los cursos que la red Civivox ofrece este cuatrimestre
Las personas que han obtenido plaza tienen 72 horas para materializar la inscripción, después de las cuales recaerá en el siguiente de la lista
- Diario de Navarra
Cursos y talleres con plazas libres
· CONDESTABLE
o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO CONDESTABLE. MODULO 2 INTERNET (GRUPO B)
o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO CONDESTABLE. MODULO 2 INTERNET (GRUPO A)
o PHOTOSHOP CREATIVO (NIVEL INTERMEDIO) 1
o URBAN SKETCHERS
o TRADUCTORES AUTOMÁTICOS PARA ENTENDERSE EN EL EXTRANJERO
o PREINICIO A LA INFORMÁTICA. MODULO 0 : APRENDE A UTILIZAR EL ORDENADOR DESDE 0 (GRUPO A)
o XILOGRAFÍA
o PATCHWORK GRUPO 1
o CÓMO ACTIVAR Y USAR EL SISTEMA CL@VE
o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO CONDESTABLE. MODULO 3 GESTIÓN DE ARCHIVOS. LA NUBE
o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO CONDESTABLE. MODULO 1 INICIACIÓN
· ENSANCHE:
o PLAZAS LIBRES EN:
o TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 1
o CONSCIENCIA Y ARMONÍA
o YOGA 4 EUSKARAZ
o PILATES 3
o APRENDE A MANEJAR TU IPHONE Y IPAD
o PINTURA AL ÓLEO 2
· ITURRAMA:
o IGERIKETA FAMILIARTEAN 2 (6-9 URTE) (HAUR BAT HELDU BATEKIN BATERA. INSKRIPZIOA: UMEA BAKARRIK)
o EUSKARAZ. TRÁMITES MÉDICOS ONLINE 1
o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO ITURRAMA: MÓDULO 2: INTERNET (GRUPO B)
o AFROYOGAFLOW 2
o PILATES 6
o AEROBIC Y STEP LATINOS
o DISEÑO GRÁFICO PARA NO DISEÑADORES
o PINTURA AL ÓLEO 4 - CON CONOCIMIENTOS
o TALLER DE FOTOGRAFÍA AVANZADA EN FORMATO RAW 2 - CON CONOCIMIENTOS - GRUPO 2
o TÉCNICAS ARTÍSTICAS (CONTINUACIÓN)
o YOGILATES 7
o APRENDE INFORMÁTICA. ITINERARIO ITURRAMA: MÓDULO 2: INTERNET (GRUPO A)
o ACERCAMIENTO AL ARTE CONTEMPORÁNEO
o DANZA AFROBEAT
o ESCRITORAS DE LETRAS TOMAR
o HIGHWAY TO ENGLISH - NIVEL INTERMEDIO
o LA FÁBRICA DE EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS EN FAMILIA (4-8 AÑOS) (1 MENOR + 1 ADULTO. SE INSCRIBE AL MENOR)
· JUS LA ROCHA:
o AERÓBIC 1 EUSKARAZ
o BAILE ACTIVO
o ESTRATEGIAS PARA MANEJAR EL ESTRÉS
o CREACIÓN DE PODCAST
o DANZA FUSIÓN: ÁRABE - FLAMENCO. CON CONOCIMIENTOS
o PILATES 12 EUSKARAZ
o MINDFULNESS, UNA HERRAMIENTA PARA EL BIENESTAR 2
· CIVIVOX MENDILLORRI
o NERABEZAROA HAZTEKO BIGARREN AUKERA GISA
o WORD-EKO LANTEGI AZKARRA
o SERIGRAFÍA (EUSKERA)
o IPUINAK LARRUAZALEAN
o HUERTO URBANO DE PRIMAVERA (CON CONOCIMIENTOS)
o YOGA 7. EUSKERA
o CUENTOS EN LA PIEL
o LABORATORIO DE ARTES PARA LA VIDA (CURSO PARA MUJER + NIÑA DE 4 A 16 AÑOS) SE INSCRIBE SOLO AL MENOR
· CIVIVOX MILAGROSA
o TRÁMITES MÉDICOS ONLINE GRUPO 2
o ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 1
o PREINICIO A LA INFORMÁTICA. MÓDULO 0:APRENDE A UTILIZAR EL ORDENADOR DESDE CERO (GRUPO C)
o ESCUELA DE CINE FILMMAKING FOR SOCIAL CHANGE
o YOGA 9
o TALLER DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL 2
o ROBÓTICA CON LEGO 4
o YOGA INFANTIL 2
· CIVIVOX SAN JORGE
o SEVILLANAS Y COREOGRAFÍA FLAMENCA 2 (CON CONOCIMIENTOS)
o DANZA ORIENTAL: DANZA DEL VIENTRE
o TRÁMITES POR INTERNET 1
o YOGILATES 6
o AERÓBIC 2
o ZUMBA GOLD 3
o VINYASA YOGA 3
o ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 2
o PINTURA AL ÓLEO 8
o GUITARRA FLAMENCA
o UN VOYAGE À LA LANGUE FRANÇAISE
o ROBOTIKA LEGOREKIN 5