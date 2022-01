Adrenalina en la Rochapea

Si de algo están sirviendo estos días de buen tiempo es para que la gente salga más a la calle. Muchos niños lo están aprovechando para contrarrestar el inicio del segundo trimestre, ya que la cuesta de enero no sólo puede atribuirse a los adultos.

Hablando de cuestas, la pista de Pumptrack de la Rochapea, junto al puente de las Oblatas, se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de Pamplona a los que los más pequeños acuden a divertirse.

Jesús Caso

EJERCICIO AL AIRE LIBRE

“Venimos bastante con nuestro hijo porque nos parece muy bien que haya cosas de estas, que no tienen demasiados gastos de mantenimiento. Además, a veces se vuelve muy difícil educar bien a los hijos con tantas tabletas, móviles y televisores. Aquí hacen ejercicio”, apunta Álex Alonso, que vino con su hijo Julen, de cuatro años. “Venimos pronto los fines de semana porque con la pandemia es bueno salir de casa y porque las vistas son muy bonitas”, añade Álex. Patricia García es la madre de dos mellizas: Adriana y Daniela Marco, de 5 años. “Es la tercera vez que venimos. Las otras fueron durante el confinamiento, por hacer algo diferente y para salir de casa. Para nosotros fue un descubrimiento porque podemos llegar en 10 minutos desde casa gracias a los carriles bici”, cuenta Patricia.

LIMPIA Y BIEN CUIDADA

“A nuestros hijos les encanta venir desde San Juan porque la pista de la Taconera no tiene rampas ni circuito. Incluso yo mismo me he tirado alguna vez”, reconoce Joaquín Mogaburu, marido de Paula Ameijeiras, y padre de Ignacio, de 9 años, Santiago, de 8, Fátima de 6, Pilar de 5, Pedro de 3 y Felipe de uno y medio.

“Venimos mucho porque vivimos cerca y los niños se lo pasan en grande. La pista está muy bien cuidada y siempre limpia. Estamos muy a favor de esta inversión, así que estaría bien que el Ayuntamiento construyera más en otros barrios. Además, a pesar de que algunos días haya más gente, los niños respetan mucho los turnos y a los que son más pequeños que ellos”, cuenta Adur Ederra, que fue con sus hijos Mikel y Pablo, de 5 y 3 años.

“La pista me parece un sitio muy divertido y entretenido para disfrutar con el patín. Me gusta mucho ir rápido por una rampa y saltar justo cuando estás en el aire”, dice Iker Albéniz, de 10 años. “Yo creo que está muy bien para quedar con tus amigos y hacer saltos. Estaría bien que hubiera más pistas”, dice Fermín Hernández, también de 10 años. Los dos suelen venir juntos para pasar un buen rato con sus patinetes.

Si algo tienen claro estos padres e hijos es que hacer saltos en bicicleta o en patinetes es la vacuna contra el aburrimiento y una buena manera de divertirse.