Berriozar y el misterio de la inundación

Con una extensión de 2,7 kilómetros cuadrados, situada a cuatro kilómetros de Pamplona, en la ladera sur del monte San Cristóbal-Ezkaba, y limítrofe con el valle de Ezcabarte por el norte, Pamplona por el sur y Aizoain y Artica, ambas en la cendea de Berrioplano, por el norte y el este, Berriozar es uno de los municipios navarros que no baña ningún río. La descripción geográfica da cuenta de lo llamativo que resultó la presencia de la localidad en la relación de entidades locales afectadas por los fenómenos de lluvia e inundaciones extraordinarias del mes de diciembre de 202. El documento, una Orden Foral del consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, determina las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por tales fenómenos, así como las compensaciones a practicar a los municipios que hayan aplicado dichas exenciones. Desde Berriozar reconocían la extrañeza y apuntaban a que no habían dado cuenta de ninguna incidencia por las lluvias torrenciales. En el gabinete de Cohesión Territorial precisaron que la relación se había elaborado en base al criterio de los técnicos del Gobierno de Navarra. “Tras evaluar las fuertes lluvias y las crecidas producidas aquellos días y que podrían haber ocasionado afecciones en bienes públicos o privados. No se elaboró en base a solicitudes trasladadas por ayuntamientos o particulares”, señalaron. No precisaron las fuentes consultadas, al no disponer de datos, las posibles afecciones que se habrían dado en Berriozar. El alcalde de la localidad, Raúl Maiza (EH Bildu), era una de las personas que reconocían su extrañeza. También ediles en la oposición municipal como Daniel Cuesta (NA+) y Pilar Moreno (PSN), inquirieron al respecto tras conocer la presencia de Berriozar en el listado. “Nos llamaron del Gobierno de Navarra pero ya explicamos que no había habido afecciones. Nada de nada”, insistió Maiza a preguntas de este periódico. Apuntó a que podían haber sido daños en propiedades privadas. En el Ejecutivo señalaron que el listado se había elaborado a partir de los propios técnicos.

EL CASO DE BERRIOPLANO

La relación de municipios se hizo pública de manera oficial el 30 de diciembre, fecha en que se firmó la Orden Foral. El documento completaba una primera valoración de municipios afectados. Aquella hacía referencia a 73 por los que pasan los grandes ríos, principalmente municipios de la comarca de Pamplona, de la cuenca del Bidasoa o de la del Arakil. Se añadieron, señalan desde Cohesión Territorial, a otros afectados también por la lluvia, además de las inundaciones. En ese sentido, desde Berrioplano apuntaban a su presencia en la lista porque se había producido el derrumbe de una casa, declarada en ruinas, en la localidad de Elcarte.

La relación oficial hecha pública por el Gobierno incluye a Abaigar, Allín, Alsasua, Ancín, Andosilla, Anue, Araitz, Arakil, Arantza, Arbizu, Areso, Arguedas, Aribe, Arruazu, Atez, Burguete, Azagra, Bakaiku, Basaburua, Baztan, Belascoáin, Bera, Berbinzana, Berrioplano, Berriozar, Bertizarana, Betelu, Buñuel, Burgui, Burlada, Cabanillas, Cadreita, Caparroso, Cárcar, Carcastillo, Cáseda, Castejónn, Cendea de Olza , Ciriza, Cortes, Donamaria, Santesteban, Echarri, Elgorriaga, Eratsun, Ergoiena, Erro, Esparza de Salazar , Estella, Esteribar, Etxalar, Etxarri Aranatz, Etxauri, Ezcabarte, Ezcároz, Ezkurra, Falces, Fontellas, Funes, Fustiñana, Gallués ,Garde, Goizueta, Huarte, Igantzi, Imotz, Irañeta, Irurtzun, Isaba, Ituren, Iturmendi, Izalzu, Jaurrieta, Lakuntza, Lantz, Larraga, Larraun, Legaria, Leitza, Lerín, Lesaka, Liédena, Lodosa, Lónguida, Lumbier, Valcarlos, Marcilla, Mélida, Mendavia, Mendaza, Mendigorria, Milagro, Miranda de Arga, Murieta, Navascués, Ochagavía, Odieta, Oiz, Olaibar, Olazagutía, Orbaizeta, Orbara, Oronz , Oroz-Betelu, Pamplona, Peralta, Puente la Reina, Ribaforada, Roncal, San Adrián. Santacara. Sarriés, Sartaguda, Sunbilla, Tudela, Uharte Arakil, Ultzama, Urdax, Urdiain, Urroz-Villa, Urzainqui, Uztárroz , Valle de Egués, Valle de Ollo, Valle de Yerri, Valtierra, Viana, Vidángoz, Villafranca, Villava , Zabalza, Ziordia y Zubieta.

De acuerdo a la orden, podrán recibir las ayudas que habilite Desarrollo Rural y Medio Ambiente y exenciones en el pago de la contribución, el IAE y el impuesto de construcciones.