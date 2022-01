Sexta ola: ¿Una transición hacia la vida normal?

Hasta hace nada, si la madre de un niño de clase de tu hijo daba positivo en covid, te echabas a temblar. ¿Estaría contagiado el pequeño? Y, de serlo, ¿habría comido el bocadillo al lado de tu hijo en el patio? De ser así, ¿tu retoño te habría transmitió del virus al abrazarme? Una cadena que no tenía fin. Una gran bola que iba sumando más nieve con cada vuelta y que, en ocasiones, provocaba mucho sufrimiento. Por no hablar de ese hijo confinado porque en su clase había varios positivos y que no podía salir de su habitación en diez días y debía utilizar otro baño y caminar por el pasillo con mascarilla. Unas situaciones que están cambiando. Ante la avalancha de casos de esta Navidad, la menor gravedad de la variante ómicron y la imposibilidad de practicar pruebas PCR (excepto para situaciones muy concretas), ahora se practica el autodiagnóstico. Y uno se confina únicamente cuando el test de antígenos que ha comprado en la farmacia por más de 6 euros deja ver dos líneas en su ventana. Aunque una sea muy fina. Ya han desaparecido los contactos estrechos y aunque tu marido y todos tus hijos den positivo, si el dichoso test se empeña en que tú eres negativa, puedes salir a la calle (si no tienes síntomas). ¿Y las cuarentenas? En la última semana, se han reducido de diez a siete días en todo el país. ¿Tanto ha mutado el virus? ¿O son solo cambios de protocolos? Los especialistas consultados creen que el fin de la pandemia está cerca y que, a pesar del hartazgo, vivimos en un momento de transición hacia la normalidad social y médica.

Mayor relajación: Normas menos estrictas

La combinación de que la mayoría de la población está vacunada (muchos ya con la tercera dosis) y de que esta variante del virus sea más leve (en la mayoría de los casos cursa como un catarro, gripe o sin síntomas) están impulsando a que se relajen las medidas y los protocolos. “Se va a vivir con el covid de una forma normalizada. Hacia eso vamos”, apunta la pediatra Maite Sota. Por lo que, la forma de manejarlo también será más laxa. De hecho, en Estados Unidos el periodo de cuarentena de las personas contagiadas ha bajado de diez a cinco días (dos menos que en España).

Residencias ¿Menos tiempo de aislamiento?

Los mayores que viven en residencias de ancianos deben ahora aislarse durante catorce días en su habitación, en el caso de que hayan dado positivo en covid (aunque no tengan síntomas). “Una situación que es muy segura para contener la infección; pero nefasta para la movilidad, la afectividad y el deterioro cognitivo de los residentes”, explica la presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología (SNGG), Teresa Marcellán. Así, se ha hecho una petición a la unidad de atención sociosanitaria del Servicio Navarro de Salud para disminuir el número de días de aislamiento. “Pero aún no hemos recibido una respuesta”. Marcellán recuerda, además, que en las residencias se está volviendo a vivir una situación de cansancio, tristeza e incertidumbre, similar a la de la primera ola. “Ha reaparecido el silencio y han vuelto algunas restricciones (mamparas para comer, dos turnos de comedor, prohibición a los familiares para ir a la cafetería...)

Un virus evolucionado: Compatible con humano

El director del área de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), José Luis del Pozo, recuerda que el virus que transmite el covid 19 ha evolucionado de manera muy rápida por la globalización y porque se ha multiplicado mucho (por eso, se ha ido perfeccionando). “La variante ómicron se transmite de forma más rápida que el sarampión”, explica y cada vez es más compatible con el ser humano, como ocurre con otros tipos de coronavirus que provocan cuadros catarrales”. Como infectólogo, recuerda que a los parásitos (que conviven con el ser humano desde hace miles de años) no les interesa “matar al huésped”. Como en este caso, apunta. “Aunque más transmisible, mata menos”.

Sin vacunas: Riesgo muy alto de infección grave

No estar ahora mismo vacunados (con ninguna dosis) supone un factor de riesgo altísimo para que si se contrae la infección los resultados sean muy severos. Así lo explica el microbiólogo e infectólogo de la CUN José Luis del Pozo. “El sistema hospitalario está ahora igual de completo que en la segunda ola. Habría que planificar a medio y largo plazo y, quizá, crear hospitales específicos para la pandemia, con más UCIS, más médicos especialistas en enfermedades infecciosas...”

Un manejo diferente: Al de hace dos meses

el Pozo insiste en que, por la alta transmisibildad, no se puede manejar el covid como ocurría hasta hace poco. “Las medidas que se han tomado no es porque se haya tirado la toalla, sino porque había que hacerlo así (PCR cuando se precisan, por ejemplo). Sin embargo, la población lo percibe como que ya no se puede hacer nada. Como si hubiera un incendio en el bosque y ya no mereciera la pena llamar a los bomberos”.

Como la gripe: Diagnosticar sin test

Algunos facultativos coinciden en que el covid se terminará diagnosticando como la gripe, sin test y solo de manera clínica. “Claro que te puedes equivocar pero se puede hacer una estimación. Y seguiríamos protegiendo a los más vulnerables”, explica el microbiólogo José Luis del Pozo. “Además, en unos meses, sería conveniente que se hiciera serología a algunas personas para ver si han pasado o no el covid y si tienen anticuerpos”.

Otras enfermedades: Menos diagnosticadas

La pandemia de la covid ha ocasionado, según explica del Pozo, que se hayan infradiagnosticado o complicado otras enfermedades. “Dicen los cirujanos que nunca habían visto tantas apéndices perforadas. Es porque la gente tiene miedo de ir a urgencias o solo va cuando ya no le queda más remedio”, lamenta. Lo mismo ocurre con los infartos. “Ha habido gente que los ha tenido en casa”. Respecto de las enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión...), apunta, a veces, se han generado complicaciones por una menor supervisión.

Sanitarios agotados

Médicos y enfermeros coinciden en sentirse saturados, con estrés, ansiedad y miedo al contagio. “Esta situación está pasando factura. Ya se ha reducido en un año la esperanza de vida, en general”, concluye José Luis del Pozo.