Oferta de empleo de 133 plazas en las escuelas infantiles municipales de Pamplona

Las escuelas infantiles municipales de Pamplona están a la espera de que se aclare el futuro de los interinos y las demandas de fijeza para convocar el tan esperado concurso oposición de plazas de educadores. Para 2022 se ha aprobado una oferta pública de empleo de 46 plazas, que sumadas a las OPE que colean de los últimos cuatro años suman 133 plazas. La mayoría son de educadores pero hay también técnicos y personal de cocina y auxiliariares.

La foto de la plantilla ofrece una tasa de temporalidad del 85%. La plantilla orgánica consta de 199 plazas, a los que se suman 40 puestos de contratos laborales de refuerzo. El organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona quiere darle la vuelta a este porcentaje y situarlo en el 15%. En el caso de los educadores, en julio se llevó a cabo el concurso de traslado previo a la convocatoria del concurso oposición para casi un centenar de plazas. También en julio, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta norma está en trámite para su convalidación parlamentaria.

Este real decreto afectará de lleno a la plantilla de las escuelas infantiles municipales, donde alrededor de 50 personas llevan más de 5 años encadenando contratos. Ya hay varias sentencias dictadas y reclamaciones encima de la mesa.

Si finalmente estas personas interinas pasan a indefinidas, el concurso oposición vería reducido el número de plazas ofertadas. Otra incógnita es el peso que tendrán los méritos, ya que la nueva normativa los sube del 30% al 40% aunque Navarra tiene competencias propias en la materia. “Vamos a ser prudentes y hacer las cosas con las debidas garantías jurídicas para evitar problemas futuros”, señala el director gerente, Juan Ramón Rábade.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una OPE para 2022 en la que figuran 46 plazas para educadores infantiles de carácter funcionarial y otras tres de carácter laboral, con jornada a tiempo parcial. Además, saldrá a oferta pública una plaza de técnico en recursos humanos y una de enfermería de salud escolar. En esta OPE se han incluido plazas de la oferta de 2017 que caducan el 31 de diciembre al transcurrir cuatro años sin convocarse.

Esta oferta de empleo está adaptada a las distintas novedades de este curso y el próximo. Por un lado se ha creado el perfil lingüístico de euskera con actividades en inglés en los que se exije el C1 de euskera y el B2 de inglés. Además, el próximo año se inaugura la escuela infantil de Soto de Lezkairu. Para este centro se crean 13 plazas nuevas.

SISTEMA DE LISTAS ABIERTAS

Además de la OPE, la junta ha aprobado la propuesta de plantilla orgánica y el proyecto de presupuesto de la red municipal para 2022. Deben completar ahora su tramitación en comisiones presupuestarias y en el pleno del Ayuntamiento.

El consistorio lleva más de una década sin convocar oposiciones para la figura de educador. Al final de la legislatura pasada, el equipo de gobierno de EH Bildu aprobó una convocatoria de 91 plazas. El actual equipo de Navarra Suma las anuló al detectar cuestiones discriminatorias. El Tribunal Administrativo de Navarra avaló dicha decisión.

De esta forma, sigue vigente la lista de contratación creada en 2013 tras unas pruebas selectivas. No obstante, ante la escasez de personas disponibles, Escuelas Infantiles estableció este año un sistema de listas abiertas. Las personas que deseen estar en las listas de contratación pueden inscribirse aportando un curriculum con la relación de méritos -experiencia laboral, formación e idiomas-. Actualmente hay casi 400 personas inscritas en esta lista.

Las personas que se vayan inscribiendo serán ordenadas por orden de puntuación de mayor a menor por un tribunal de valoración de listas de contratación tras la comprobación de los requisitos de titulación y méritos alegados. Este tribunal se va a reunir al menos dos veces al año. Con las listas abiertas se ha resuelto el problema existente en los últimos cursos para cubrir determinadas plazas, en especial las de perfil de euskera y euskera con inglés.

Una plantilla de 250 personas Las once escuelas infantiles tienen 199 plazas en plantilla orgánica, con un refuerzo de unas 40 personas con otro tipo de contratos.



Plazas de nueva creación para Lezkairu De las 46 plazas de funcionariado de Educación Infantil previstas en la OPE del próximo año, 13 son de nueva creación para dotar de personal la futura escuela de Lezkairu. Para esa escuela son también las tres plazas previstas en la propuesta que son de régimen laboral y a tiempo parcial. Lezkairu va a tener una oferta mixta (de castellano con actividades en inglés y de euskera con actividades en inglés).



Una plaza de técnico y otra de enfermería Otras 27 plazas de funcionariado provienen de la OPE aprobada en 2017 y que va a caducar. Además hay dos plazas que ha quedado vacantes tras el concurso de traslado, y cuatro más por jubilación. Asimismo, están previstas dos plazas más: una de técnico en recursos humanos y otra de enfermería de salud escolar.

Redacción del proyecto para la reforma de la escuela de Donibane

En el primer semestre de 2022 terminarán las obras de construcción de la nueva escuela infantil de Lezkairu y las obras de remodelación de Mendebaldea. Así, únicamente quedaría por adaptar a la normativa foral la escuela Donibane. Entre las inversiones previstas para 2022 se ha incluido los trabajos de redacción del proyecto de adecuación de este centro del barrio de San Juan. También se ha incluido el proyecto de mejora de José María Huarte, también en San Juan, para ampliar la oferta educativa. El Ayuntamiento de Pamplona destinará 68.000 euros para ambos proyectos.

El consistorio también proyecta continuar con las actuaciones de modernización y digitalización, de mejora de sistemas de seguridad frente a incendios, intrusión y telematización. Además, se va a abordar un nuevo proyecto, denominado los patios pedagógicos, con la “renaturalización” de estos espacios. Empezará con las de Hello Azpilagaña y Hello Buztintxuri. Para ello se cuenta con un presupuesto de casi 100.000 euros. También se actuará en el huerto escolar de Mendillorri. Asimismo, están previstas actuaciones de mejora funcional en las escuelas de Hello Buztintxuri y Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi (16.000 euros).

El proyecto de presupuesto presentado para el 2022 asciende a 11.215.512 euros. En el capítulo de gastos, los de personal ascenderían a 8.567.122 euros (el 76,3% del total) y 5,7% más que el año 2021. Incorpora las retribuciones del nuevo personal de Lezkairu a partir de agosto de 2022 y la posible subida salarial del 2%. Los gastos de funcionamiento (1.427.390 euros) experimentan una subida del 7,51% por la puesta en marcha de la nueva escuela así por el incremento de precios de los suministros. El grueso de las inversiones (680.000 euros) serán para completar la reforma de la escuela de Mendebaldea. Hay además consignados 255.000 euros para a la adquisición del equipamiento de la nueva Lezkairu (98.000 euros) y de la de Mendebaldea (47.000 euros), además de para reposiciones urgentes de elementos de mobiliario o de equipos informáticos.