Maya insiste en que el pacto de presupuestos con el PSN se ha cumplido

cumplimiento del acuerdo entre NA+ y el PSN que permitió sacar adelante los presupuestos de 2021. En el panorama todavía abierto respecto al pleno de presupuestos del jueves, 30 de diciembre, el PSN ya ha mostrado su negativa a revalidar el acuerdo. La incógnita fundamental es saber si EH Bildu podrá contar con la concejala sustituta de Joxe Abaurrea, inhabilitado por sentencia judicial. Enrique Maya compareció este martes acompañado de las dos tenientes de alcalde, Ana Elizalde y María Echávarri, para insistir en el

Junta Electoral Central de la nueva edil abertzale, Garbiñe Bueno, el pleno se celebraría con los 27 concejales electos y, con toda seguridad, se prorrogarían los presupuestos de 2021, de 235 millones. Si no llegase la documentación para el 30 de diciembre, NA+ –algo que confirmó ayer Maya– aprobaría los presupuestos ya presentados de 253 millones con el voto de calidad del alcalde.

“Nos exigen que votemos en contra de nuestro presupuesto porque un concejal de EH Bildu ha sido condenado e inhabilitado. ¿Es igual para el PSN que la baja se produzca por una enfermedad o una baja maternal, por ejemplo, que por haber agredido a tres policías municipales y a una concejala? Para nosotros no, porque tenemos principios y con ellos vamos hasta el final”, defendió. El martes, fuentes del equipo de gobierno consideraban casi seguro que las credenciales llegasen a tiempo y que el pleno de la semana que viene pueda desarrollarse con normalidad.

Pero este martes, Maya insistió en que su equipo de gobierno ha cumplido las enmiendas con el PSN, hecho que cuantificó en un 92,3%. “Requiere un grandísimo esfuerzo haber ejecutado, o estar en proceso, 24 de las 26 enmiendas. No podemos admitir que el PSN afirme que hemos engañado a nadie”, sostuvo Maya. El alcalde lamentó la espantada del grupo municipal socialista. “Espero que no sea una hoja de ruta que empieza con el no a la Carta de Capitalidad, que sigue con el no a los presupuestos y que acabe Dios sabe cómo”, manifestó.

Maya recordó el grueso de las enmiendas cumplidas en el acuerdo de 2021 con el PSN y se detuvo en los puntos de fricción. Sobre las viviendas sociales de la ripa de Ripagaina, declaró que el retraso se debe a un “tema de licencias”. Respecto a la reurbanización del paseo de Sarasate, señaló que la información recabada en las catas realizadas a los árboles del paseo está ahora en manos de los equipos finalistas del concurso de ideas. Maya declaró también que se retiró la partida dedicada a la pasarela de Labrit, tal y como había pedido el PSN. “No se va a pagar dos veces, como dijo Esporrín (PSN), sino que queremos abrirla cuanto antes”, manifestó.

Recordó que ya se ha licitado el corredor de Labrit por 1,19 millones y que el parking de las Huertas es el expediente “más complejo”. Aseguró que hay una partida en 2022 para Pío XII y que las obras en el chalet de Caparroso ya han comenzado. Sobre los Caídos, vinculó el retraso a la aprobación de la ley de Memoria Democrática.