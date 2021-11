Mercado del Ensanche #OrgulloPorLoNuestro

El recientemente reformado Mercado del Ensanche, punto de encuentro en el corazón de Pamplona desde el año 1949, cuida la alimentación desde hace más de 70 años de lunes a sábado de 08:30 a 14:30 y viernes y vísperas de festivo por la tarde de 17:00 a 20:00h de todos los vecinos, amigos y clientes que se acercan hasta el desde cualquier punto de Pamplona y comarca, ofreciéndoles cada día un enorme surtido de productos de primera calidad KM0.

Mediante un trato totalmente personalizado, esmerado y especializado, los comerciantes del Mercado del Ensanche llevan transmitiendo, de generación en generación, consejos sobre qué productos consumir según la temporada del año o las necesidades de cada momento y sugerencias, sobre su preparación ideal. Por otro lado, los clientes compran la cantidad justa que necesitan, con su correspondiente ahorro, evitando de esta manera el aumento innecesario de desperdicio alimentario.

En tu Mercado del Ensanche encontrarás siempre producto fresco y de la tierra, de la mejor calidad/precio, destacando en estas fechas las frutas y verduras típicas de Navidad (cardo, lombarda, piña, frutos secos, etc.), aves y carnes (capones, pollos de caserío, solomillo de ternera, cordero, gorrín, etc.), mariscos y pescados salvajes (cigalas, langostinos, almejas, lubina, rodaballo, besugo, etc.), quesos, patés, fritos, embutidos, pastas, encurtidos, chocolates, turrones y todo tipo de ingredientes para los aperitivos, además de flores para decorar tu hogar. En definitiva, el Mercado del Ensanche dispone de todo lo que puedas necesitar e imaginar para celebrar con los tuyos estas fiestas navideñas, que, como bien sabemos en nuestra tierra, siempre gira en torno a una mesa.

Para facilitarte la compra sin esperas, además de poder acercarte al propio Mercado del Ensanche, puedes realizar tus encargos a través de teléfono, whatsapp, redes sociales, etc. dirigiéndote a su web www.mercadodelensanche.com y contactando con tus puestos de compra habituales, además de mantenerte al día sobre todas las comunicaciones, campañas y eventos que se realizan a lo largo de todo el año.

Desde el Mercado del Ensanche queremos desearte de corazón una ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Actuación subvencionada por Gobierno de Navarra.