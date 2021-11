El servicio de Transporte Urbano Comarcal de Pamplona sufre retrasos generalizados a causa de las precipitaciones de nieve que caen con intensidad en la ciudad desde primeras horas de la mañana.

Estas son las incidencias comunicadas actualizadas a las 13.15 horas:

L5 - No accede a la Universidad de Navarra.





L20 - Gorraiz y L23 - Olloki sólo acceden hasta la rotonda de entrada.





L22 - No accede a Mugartea.





L23 - No accede a Cordovilla.