San Jorge pide el paso soterrado de vehículos en la avenida de Navarra

el soterramiento del paso de vehículos en la avenida de Navarra en su cruce con la avenida de San Jorge para dar así prioridad al peatón, que es quien circula ahora por un paso subterráneo. El alcalde, que compareció junto al concejal de barrio, Javier Labairu, titular del área de Seguridad Ciudadana, escuchó en varias ocasiones esta vieja reivindicación vecinal, ante lo que consideran "una barrera social y comercial". El Foro de Barrio llevó este jueves al alcalde Enrique Maya al colegio público de San Jorge, al gimnasio concretamente, en un encuentro en el que los vecinos retomaron una vieja demanda:

En todos los casos, Maya respondió lo mismo. “El proyecto está en el Plan Municipal para la reconversión de la avenida de Navarra e incluso prevé soterrar mucho más. Pero es una obra muy difícil y muy cara que no está ahora sobre la mesa. San Jorge tiene el problema añadido de que está conectado por un puente”, manifestó. El alcalde pamplonés recordó que este tipo de vías, como la variante pamplonesa, eran soluciones para descongestionar el tráfico del núcleo urbano. Pero con el paso de los años han terminado por formar parte de la ciudad. Quizás el caso más conocido es el de la M30 en Madrid, una circunvalación ahora completamente incrustada en la ciudad.

EXPULSADOS DEL FORO

Cerca de medio centenar de personas acudieron al Foro de Barrio de este jueves, un encuentro que pone en contacto directo al alcalde de la ciudad con los vecinos de los distintos barrios. En el de ayer en San Jorge, cuatro jóvenes que se declararon del Frente Obrero, tuvieron que ser expulsados tras una pregunta sobre “la venta de VPOs a fondos buitres” o la situación de desahucio a la que se enfrentan vecinos del barrio. Fue la primera intervención del encuentro, con un largo expositivo cargado de frases elevadas de tono -aunque puede haber tensión en los foros, prima el respeto-, del tipo “qué poca vergüenza” o “esto es un circo” además de acusar al alcalde de mentir.

Maya escuchó pacientemente la pregunta, alusiones personales incluidas, y cuando trató de responder, se vio interrumpido constantemente por el joven y sus compañeros. Interpelados por los vecinos y por el policía comunitario, presente en el foro, y ante las peticiones infructuosas del moderador y de los propios vecinos para que dejasen responder a Maya, terminaron por ser expulsados del encuentro.

Más allá de este incidente, las demandas de los vecinos del barrio tuvieron que ver con el parque nuevo, con la movilidad y el tráfico, con la zona azul, con el talado de árboles, con la elección del día del foro en el 25-N o con la conexión del barrio con Orkoien. Tere, una de las vecinas que participó en el debate posterior, se quejó del reducido tamaño de la cancha de baloncesto en el parque nuevo del barrio construido sobre el ya desaparecido patinódromo.

Maya, que aseguró llegar al encuentro “orgullosísimo” del parque, culminado el pasado mes de junio, y aseguró que se reuniría con los vecinos para buscar una solución. “Estoy viendo que no os gusta mucho el parque”, se lamentó el alcalde. Alejandro Astibia, director de Proyectos y Obras, señaló que se trata de una pista de baloncesto de 3 x 3 jugadores. Maya añadió que si se incluyen muchas pistas, el parque se convertiría en una “zona deportiva”.

La misma vecina se quejó del talado de “más de 20 árboles” en la calle Muelle. El concejal Labairu respondió que se habían eliminado los que se encontraban “en mal estado”. Fue Labairu quien escuchó una queja de otro vecino a propósito de la zona azul y de la ausencia de plazas en la zona entre el Ikastetxe y el campo de fútbol. “Hay 144 familias que no pueden aparcar de noche. No es de recibo cobrar la tarjeta y que no se pueda aparcar”, se quejó. Labairu respondió que están a la espera de recibir los datos de ocupación de las plazas de aparcamiento regulado.

Al final del encuentro, otro joven del citado Frente Obrero, volvió a preguntar -esta vez en un tono más sosegado- al alcalde, que, pasada ya la hora, le dijo que no le iba a responder.