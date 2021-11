Javier Abad, profesor de inglés y speedrunner: "No soy el típico que coge el mando y lo estrella contra la pared"

Javier Abad Ansorena (Pamplona, 21 de diciembre de 1982) es profesor de inglés en un colegio. En su tiempo libre, se dedica a ser speedrunner, la persona que busca la manera más rápida de pasarse un juego. Este fin de semana estará en Play Pamplona Game Fest para poder jugar con aquellos que se acerquen y también resolver las dudas que tengan sobre esta afición. Además, mañana a las 12.30 h. en la Sala Principal del Navarra Arena llevará a cabo un show para enseñar qué es lo que hace, por qué lo hace y de qué manera lo lleva a cabo.

¿En qué consiste ser speedrunner?

Se trata de pasarse los juegos lo más rápido que puedas sin hacer trampas. No es una profesión, es una parte de los videojuegos, una manera de jugar diferente. Es una parte de los eSports, algo novedoso. Aunque no es una vertiente, porque no es oficial. En esto lo que te da el juego lo tienes que utilizar en tu beneficio. No puedo coger códigos o trucos, yo genero mis propios elementos para poder terminar rápido.

¿Hay diferentes modalidades?

Sí, hay tres. Any %, que es la manera más rápida. Glitch, que no son trampas, sino un error del juego. Los utilizas en tu favor. Y luego el 100%, que es pasárselo todo seguido. Dependiendo del juego se pueden usar los tres a la vez. Yo corro muchos juegos, no corro solo uno.

¿En qué consiste su faceta como speedrunner?

Yo empecé en 2015, un verano que estaba muy aburrido. Los profesores en vacaciones de verano nos aburrimos. Y soy un consumidor de Twitch, me encanta. Me llamó la atención que un juego que había jugado en 2001, Luigi’s Mansion, un juego de la saga de Mario, que era el más visitado de la plataforma. Se trataba de un evento que se llama Games Done Quick, una maratón benéfica donde nosotros, los speedrunner, jugamos a juegos muy rápido para conseguir fondos para diferentes ONG. Es estadounidense. Estaba tan aburrido que dije: voy a probar. Empecé a probar y me coloqué décimo del mundo. Fui de los primeros diez en conseguir pasarse el juego en menos de una hora. A partir de ahí aprendí más juegos. Hay un ranking, ordenado de mayor a menor tiempo, y en 2016 tuve el décimo mejor tiempo. Pero centrarse en un solo juego es aburrido y agobiante, todo el día una y otra vez... Es complicado porque hay un momento en el que conoces tanto el juego, que un mínimo error puede trastocar la partida. Entonces tienes que estudiarlo como si fuese la Biblia. Aunque en este evento no participé como tal, solo lo vi.

¿Ha participado en algún otro evento como speedrunner?

Sí, he participado en dos eventos. En los europeos, que se llaman European Speedrunner Assembly: ESAMarathon, y he participado en dos ocasiones. Una en 2017 en Suecia presencial y una online en 2020.

¿Con qué otros juegos continuó jugando, además de Luigi’s Mansion?

Me han gustado siempre los juegos de plataforma. Luego me pasé a los Marios. Super Mario es muy plataformero, dinámico y rápido. Uno de mis usuario me propuso jugar a ese juego, al Super Mario Sunshine, y comencé a jugar a ese y a más juegos. Juego a ellos en directo, lo retransmito por Twitch. Me dieron el verificado de la plataforma y poco a poco fui creciendo. Solo se juega en directo, es una plataforma para ver cosas en directo.

¿Se graba y enseña en una pantalla cómo va el juego?

Sí, eso es. Y un tiempo para que ellos vean cómo voy mejorando o empeorando mis anteriores partidas. Además pongo en mi stream una cosa peculiar. Me gusta colocar un vídeo de mi mejor partida, así la gente a la vez que ve cómo juego puede ver si lo hago mejor o peor que antes. Así se ve si la cosa va bien o si me trolea el juego.

¿Cómo se entrena para ser speedrunner? ¿Es más sencillo de lo que parece?

No, es muy difícil. Yo uso muchos errores del juego para mi beneficio, gracias a ellos puedo eliminar 20 minutos del juego, por ejemplo. Avanzas, pero son cosas difíciles de hacer porque necesitan mucha precisión o detalle. Mucho mimo y tiempo, porque es importante. Es complejo. Lo que más valora la gente de mi canal es que puedo jugar mientras leo el chat.

¿Cómo encuentran estos glitch o errores del juego que les permiten ahorrar tiempo?

Muchas veces es por casualidad, pero otras estudiando el código. Hay muchos speedrunners que cogen el código fuente y ven lo que puedes hacer. Es un poco raro.

¿Jugar partidas así no hace que se pierda la magia de los videojuegos?

Es una manera distinta. Por ejemplo yo nunca hago un speedrun si no me he pasado el juego antes de manera normal, divirtiéndome y pasándolo guay. No hago speedrun en todos los juegos.

¿Cómo afronta esos momentos de frustración cuando no se pasa el juego?

Los tengo todos los días. Pero tengo muy buen caracter, no me suelo enfadar. No soy el típico que coge el mando y lo estrella contra la pared, porque además juego consolas antiguas. Tengo una de 1990, hay que cuidarla con mucho mimo. Encima no es española, es japonesa. Porque son más rápidas.

¿Cómo compagina ser profesor con ser speedrunner?

Mi vida son mis alumnos. Yo soy teacher y siempre querré ser profesor de inglés, me encanta. Esto es una afición y mis alumnos no me ven cuando hago streaming, porque empiezo tarde.

¿Desde el colegio le han puesto alguna traba?

No. El colegio ha sido muy agradable y simpático. No voy por ahí diciendo que soy speedrunner, guardo mucho mi privacidad. Además, no voy a consentir que un niño de diez años se exponga tan pronto a las redes sociales. Además, a mí me ha gustado mucho añadir videojuegos a la hora de explicar cosas para que los alumnos interactúen entre ellos y aprendan inglés. Luego algunos padres han venido a decirme a ver qué hacía jugando a videojuegos en clase, que eso “no era educativo”. Luego pienso, tú no me dejas ponerles videojuegos en clase, pero no tienes ningún problema en ponerles El juego del calamar, por ejemplo. Que es totalmente gore.

¿Qué supone para Navarra una celebración como Play Pamplona, y en qué va a consistir su intervención?

Que la gente vea que los videojuegos no son el enemigo, siempre se asocia a gente friki o gente rara. Espero que gracias a la feria se de un paso adelante y que es una cosa positiva, también es compañerismo, competitividad sana, diferentes culturas, tecnología aplicada, etc. Que vean el videojuego como un aliado y no solo como un entretenimiento en sus casas. Sirve para todo; educación, mejora de las destrezas, comunicación... Yo estaré allí hoy en un fanzone, la gente se podrá acercar a hablar y jugar conmigo. Mañana haré un show especial en el que enseñaré lo que hago, por qué lo hago y cómo lo hago. Será a las 12.30 horas en el escenario principal.