Primeros “huecos” en Ansoáin ante el aparcamiento regulado

Ansoáin estrenó este lunes el aparcamiento regulado. Un sistema provisional que echó a andar con la semana laboral y que es la respuesta de la localidad comarcana ante los problemas de aparcamiento en algunos puntos que ha acrecentado la extensión de la zona azul a barrios limítrofes de Pamplona. Y con la regulación, solamente marcada con señales verticales y vigilada con un lector de matrículas, llegaron los primeros "huecos" a las calles más saturadas. Así lo constataron desde el Consistorio local y algunos vecinos consultados. La regulación y restricción a personas censadas y autorizadas funcionará de 21 a 9 horas los días laborables. Calculan en Ansoáin, sin precisar cifras, que se han retirado vehículos de fuera de la localidad que encontraron "acomodo" en sus calles ante la obligación de pagar en la capital. Su salida ha dejado espacios para aparcar en menos tiempo en Ansoáin.

Una paseo por las calles centrales de Ansoáin a media mañana apenas dejaba huecos en calles como Divina Pastora, Arturo Campión, Lapurbide y el inicio de la calle Canteras. Casi había que ir a Larrazko o Dorrondea, en las inmediaciones de la PA-30 y en una zona residencial, para encontrar huecos. Los vecinos avisaron de que la situación había cambiado en zonas como Mendikale o el aparcamiento de la calle Canteras. En la zona, trasladaron al Ayuntamiento, se apreciaban unos huecos que ha sido difícil encontrar en los últimos dos meses y medio, el tiempo que lleva en marcha la regulación del estacionamiento en la Txantrea, Rochapea y Ezkaba, en Pamplona.

También a las dos y media de la tarde, hora ya de regreso o altor en la jornada laboral, se veían huecos en Mendikale y Canteras. En la calle que conecta el Ansoáin urbano más antiguo y el más nuevo se ordenó el año pasado un aparcamiento con 165 plazas, una zona reservada para caravanas. En las inmediaciones de la escuela infantil, en la calle Mendikale, hay otro con 27 estacionamientos “pintados”. Los dos han sido escenario de búsquedas infructuosas de estacionamiento las últimas semanas y a esa hora había ciertos espacios libres y donde dejar el vehículo ante un alto o el fin de la jornada de trabajo.

Pero la hora “clave” se presuponía la de la tarde, con el aparcamiento regulado todavía funcionando en Pamplona y movimiento de regreso o para actividades en Ansoáin. Y a esa hora también había estacionamientos disponibles en Canteras. Y no fueron necesarias las vueltas que días atrás se daban por Mendikale y alrededores para aparcar en esa zona de la ciudad. Tampoco fue necesario ir a Pamplona y abonar unos euros hasta que terminara la zona azul de Pamplona. “Lo cierto es que hoy no se han formado las filas de coches buscando aparcamiento. Además, es una zona de rotación y ha sido más fácil”, comentaba por teléfono ya en su domicilio un vecino de los que, calcula, “el 50% de los días de estas últimas semanas he tenido que pagar unos euros en Pamplona para dejar el coche aparcado hasta la mañana”.

El alcalde de Ansoáin, Ander Oroz (EH Bildu), valoró la situación “con todas las reservas”, pero subrayó que las primeras impresiones eran “positivas”. “Partiendo de que es pronto para sacar conclusiones, nos dicen que han desaparecido coches de las calles de Ansoáin y había huecos a las 11.30 en Canteras o en la escuela infantil. Habrá que ver cómo se desarrolla porque es un proceso complejo, como lo ha sido analizar las consecuencias de Pamplona”, apuntó el edil. Preciso que se valorarán las conclusiones y que están abiertos a nuevos cambios.