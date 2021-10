El acceso en vehículo al cementerio de Pamplona se restringirá sábado, domingo y lunes

control de acceso de vehículos al Cementerio San José. La medida se extenderá al domingo y al lunes, 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Durante las tres jornadas, el acceso al cementerio desde la avenida de Navarra, junto a la Agrupación Deportiva San Juan, estará destinado solamente al tránsito peatonal. El próximo sábado, 30 de octubre, Policía Municipal de Pamplona comenzará con los habituales dispositivos des al Cementerio San José. La medida se extenderá al domingo y al lunes, 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Durante las tres jornadas, el acceso al cementerio desde la avenida de Navarra, junto a la Agrupación Deportiva San Juan, estará destinado

De 8 a 20 horas, quedarán cerradas al tráfico la rotonda de avenida de Navarra, junto a la Agrupación Deportiva San Juan; la rotonda en la que confluyen las calles Orcoyen y Biurdana, junto al IES Julio Caro Baroja-La Granja, y la carretera de Miluze a partir de su acceso más próximo a Barañáin. "No obstante, durante las horas en que la asistencia de personas y, sobre todo, de vehículos no sea muy numerosa, Policía Municipal permitirán el paso de vehículos en la rotonda de Orcoyen y Biurdana y en la carretera de Miluze", apunta el Consistorio

REALIZAR LA VISITA LOS DÍAS PREVIOS

De mantenerse la situación sanitaria como en este momento, no se aplicarán medidas excepcionales similares a las que se adoptaron el año pasado por la pandemia. No se establecerán controles de aforo, pero sí se recordará con carteles que hay que mantener la distancia de seguridad y en caso de que no sea posible, utilizar mascarilla. Los aseos permanecerán abiertos y se podrán utilizar las plataformas y escaleras de uso común además de las fuentes.

De todas formas, el Ayuntamiento de Pamplona recomienda realizar las visitas al Cementerio San José, con motivo de Todos los Santos, los días previos a la festividad para evitar que pueda coincidir al mismo tiempo un número elevado de personas. El horario de apertura es de 8 a 18.30 horas (la última puerta se cierra a las 19 horas) hasta el 2 de noviembre.

APARCAR EN EL ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL O EN SAN JUAN

Para quienes lo deseen está disponible el estacionamiento provisional en superficie junto a la rotonda de la avenida de Navarra, entre la Agrupación Deportiva San Juan y el parque de Biurdana, con acceso desde la avenida de Navarra. "Además, como los viales del barrio de San Juan cercanos al Cementerio son de estacionamiento regulado, existirá un gran número de plazas de rotación disponibles", indican desde el Ayuntamiento.

Se permitirá el libre acceso a los taxis, a los vehículos de las empresas de floristería (con tarjeta expedida al efecto por Policía Municipal) y a los vehículos con tarjeta de discapacidad en vigor, siempre que el titular de la citada tarjeta vaya en el vehículo. Estos vehículos podrán estacionar en las inmediaciones del cementerio durante un tiempo limitado máximo de 1 hora.

Asimismo, las personas que tengan un motivo justificado o impedimento físico temporal, debidamente acreditado y documentado, podrán solicitar ante la Jefatura de Policía Municipal, un pase que habilite a un único vehículo el acceso hasta las inmediaciones del cementerio a través del correo electrónico e.navaz@pamplona.es.