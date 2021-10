El mural de las Lavanderas tensa el debate de NA+ y Bildu

Comisión de Urbanismo parecía que se iba a solventar rápido tras anunciar mural urbano de las lavanderas, la única propuesta en el orden del día. En su moción, la formación abertzale pedía su inmediata reparación así como reprobaba “la desidia y la actitud manifiestamente indolente con que el concejal responsable Fermín Alonso ha abordado este tema”. La parte abierta al público de laparecía que se iba a solventar rápido tras anunciar EH Bildu que retiraba su declaración sobre ella única propuesta en el orden del día. En su moción, la formación abertzale pedía su inmediata reparación así como reprobaba “la desidia y la actitud manifiestamente indolente con que el concejal responsableha abordado este tema”.

borrado la leyenda “solo el pueblo salva al pueblo” volviendo así a su estado original la pintura de una pared del club de remo, junto a corralillos, EH Bildu por boca de su edil Pero, como este fin de semana se había“solo el pueblo salva al pueblo” volviendo así a su estado original la pintura de una pared del club de remo, junto a corralillos, EH Bildu por boca de su edil Joseba Asiron anunció que retiraban la moción. “Y nos felicitamos porque hemos tocado el resorte necesario para que Fermín Alonso reaccione”.

Palabras a las que el aludido replicó que él felicitaba a su vez a Asiron por encontrar un tema del que hablar. Y ese fue el momento en que el debate se volvió tenso entre el equipo de gobierno y el principal grupo de la oposición. La intervención del concejal de NA+ hizo que Bildu decidiera no retirar la declaración entre protestas de Asiron y su compañero de grupo Joxe Abaurrea porque, entendían, que Alonso no tenía derecho a réplica. A lo que alcalde, Enrique Maya, contestó que el mismo que ellos.

INFORME DEL ARTISTA

Y ambos grupos cargaron la artillería pesada: “pereza, indolencia e incapacidad”, describió Asiron el quehacer de Alonso, para añadir más adelante “vago” porque, según indicó, la pintada había aparecido en verano de 2020 y desde entonces, a pesar de los requerimientos de la oposición hasta en tres ocasiones, no se había hecho nada. “Su único mérito ha sido descolgar el teléfono para que el autor del mural viniera corriendo a repararlo por nuestra declaración. No insulte nuestra inteligencia”.

“Aunque quisiera, no podría”, contestó Alonso, lo que provocó la protesta entre los ediles de EH Bildu. Y la excusa - “nos ha llamado tontos”, dijo Asiron- para no retirar el calificativo de vago tal y como le había solicitado el alcalde. A la vista de la negativa, Enrique Maya le recriminó a Asiron que actuaba al dictado de su compañero de grupo Joxe Abaurrea. “Le ha dicho que no rectifique”.

Fermín Alonso defendió su gestión y apeló al informe presentado por el autor del mural en el que se inculpaba del retraso por dos motivos, por la climatología y por cuestiones de agenda. Unas explicaciones que hizo que Geroa Bai - “aún con una pequeña sonrisa porque no nos acabamos de crear las casualidades”, dijo su concejal Javier Leoz- decidiera abstenerse.

Xabier Sagardoy de que en lugar de “reprobar” se pusiera “denunciar”. Sagardoy dijo que también los socialistas creían que se había demorado mucho en el tiempo la restitución del original. “Y este debate se hubiera evitado si nos hubiera proporcionado la información que ahora trae”. El apoyo de los socialistas le dio a EH Bildu la mayoría suficiente para sacar adelante su iniciativa frente a la negativa de NA+. Sí votó a favor PSN por atender EH Bidlu la petición de su edilde que en lugar de “reprobar” se pusiera “”. Sagardoy dijo que también los socialistas creían que se había demorado mucho en el tiempo la restitución del original. “Y este debate se hubiera evitado si nos hubiera proporcionado la información que ahora trae”. El apoyo de los socialistas le dio a EH Bildu la mayoría suficiente para sacar adelante su iniciativa frente a la negativa de NA+.

El mural que reproduce a mujeres lavanderas en el río se inauguró la pasada legislatura, en concreto el 28 de noviembre de 2017. El equipo de gobierno de entonces del cuatripartito (Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E) encargó un mural junto a corralillos y en una pared del club de remo que recreara el antiguo trabajo que las mujeres de la ciudad hacían en esa margen del río lavando la ropa. Y se reprodujo una fotografía de 1902 de Aquilino García Deán.