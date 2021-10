Dañan con spray el coche del alcalde de Ezcabarte

ataque con spray contra su vehículo. Según explicó a este periódico, fue por la mañana cuando, al sacar el vehículo del garaje, descubrió que le habían rociado con un spray decapante parte la chapa y los faros del coche. Pedro Lezáun, alcalde del Valle de Ezcabarte , denunció este sábado en la Policía Foral un. Según explicó a este periódico, fue por la mañana cuando, al sacar el vehículo del garaje, descubrió que le habían rociado con un spray decapante parte la chapa y los faros del coche.

Lezáun (Independiente) manifestó que probablemente los daños se los habrían infringido a lo largo del viernes, cuando el coche estuvo aparcado en distintos lugares, y expresó su disgusto. “No es la primera vez que me encuentro con algún daño en el coche, pero hasta ahora no le había dado mayor importancia, pensando que podía haber sido una gamberrada. Esta vez los daños son mayores y me han dejado mal sabor de boca. Así no se hacen las cosas”, expresó.