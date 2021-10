Una nueva hamburguesería americana en el barrio de San Juan

Angelita’s Burguer es el nombre de la nueva hamburguesería que se ha inaugurado este 1 de octubre en calle Monasterio de la Oliva 3, en el barrio de local y reparto a domicilio. Ángela Jiménez es la emprendedora de este negocio junto a Juan Jiménez y Carolina Ceballos. Destacan que la materia prima, ternera de Black Angus, proviene de Navarra, en concreto de la ganadería de su familia. es el nombre de laque se ha inaugurado este 1 de octubre en Pamplona . Está situado en la, en el barrio de San Juan , y tiene servicio de recogida enes la emprendedora de este negocio junto a. Destacan que la materia prima, ternera de, proviene de Navarra, en concreto de la ganadería de su familia.

Angela Jiménez se considera una “amante de las hamburguesas”. “Cuando me mudé a Pamplona me volví loca buscando una hamburguesa realmente americana. Como no la encontré, vi una gran necesidad. Fue por ello y por la fácil accesibilidad a una carne de calidad por lo que me puse a probar y a experimentar. Así fue cómo surgió la idea de montar este negocio y servir hamburguesas americanas pero con productos navarros”, relata Ángela.

Asegura que la carne de Angus es “especial, sobre todo por su sabor”. “La grasa es increíble”. Explica que son hamburguesas smash, una técnica muy utilizada en Estados Unidos. “Tenemos nuestra propia sala, en ella seleccionamos los cortes idóneos, los picamos y hacemos las bolas para el smash. En cocina con las planchas a tope las ponemos, las aplastamos y las cocinamos hasta alcanzar el punto óptimo de caramelizado que nos ofrezca jugosidad y sabor”, señala Ángela. También tienen una versión vegana para llegar a todos los públicos. Las hamburguesas de Angelita’s Burguer se pueden personalizar al gusto con un listado de toppings y salsas, sin coste añadido. El menú se completa con patatas fritas, bacon cheese fries o Angus cheese fries, además de milkshakes y postres.

Los dueños de Angelita’s Burguer han elegido el barrio de San Juan por ser “un barrio céntrico que permite llegar a muchos sitios con el delivery”. “Estamos muy ilusionados y queremos hacer que nuestros clientes toquen el cielo con nuestras hamburguesas”, expresa esta emprendedora.