Zizur afronta dividido el debate sobre la videovigilancia

colocación de 65 cámaras de videovigilancia en las calles de nuestro pueblo?". Esta es la pregunta que quieren trasladar a la población de Zizur Mayor los grupos municipales de EH Bildu -en el equipo de gobierno- y AS Zizur -en la oposición-. La propuesta de acuerdo figura en el orden del día del pleno que se celebra. Los grupos también votarán la modificación presupuestaria para la colocación del sistema de videovigilancia, presupuestado en 150.000 euros.

Un año y un mes después de la expulsión de AS Zizur del equipo de gobierno puede vivirse una situación rocambolesca. EH Bildu une fuerzas con los municipalistas y Navarra Suma, principal grupo de la oposición, podría salvar la papeleta a Geroa Bai para sacar adelante la instalación de las cámaras. PSN y el edil no adscrito, Íñigo Goñi, también apoyan el plan de seguridad.

El alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), conoció la propuesta de EH Bildu y AS Zizur momentos antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta junto al portavoz abertzale, José Ángel Sáiz, el portavoz socialista Richard Ocaña (PSN), el concejal no adscrito, Íñigo Goñi, y la concejal de Geroa Bai Piluka García para hacer un “balance positivo” del acuerdo programático que firmaron hace casi un año.

Sáiz restó importancia a las discrepancias que han surgido tanto con los usos del polígono comercial de Ardoi como con la política de seguridad. “Tenemos un acuerdo programático y lo que no está en ese acuerdo, cada grupo tiene total libertad para exponer sus propuestas”, expresó el portavoz de EH Bildu, que destacó el apoyo de su grupo al incremento de la plantilla de la policía local. En la comparecencia no hizo mención a su acuerdo con AS Zizur para impulsar la consulta ciudadana.

El plan de seguridad ciudadana fue anunciado en agosto por el concejal del área, Andoni Serrano (Geroa Bai). El objetivo de esta medida es dar respuesta a la “sensación de inseguridad que comerciantes y vecindario han expresado este verano”, explicó ayer el alcalde. De las 65 cámaras previstas, la mayoría estarían colocadas en vías con tráfico y “unas pocas” en zonas peatonales, según Gondán, que aclaró que se hará con “todas las garantías legales y de protección de datos”.

EH Bildu rechaza la medida por afectar a la “intimidad del vecindario”. AS Zizur considera que no ha venido precedida de un “debate social” y no entiende las “prisas” de Geroa Bai. Según la moción presentada, la consulta se celebraría del 17 al 23 de enero.