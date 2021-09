Un patinaje solidario a Santiago

Con seis pequeñas ruedas de agua y prendas de ropa impermeables, Benito Gámez Ruiz enfiló ayer la carretera entre Roncesvalles y Zubiri en favor de la lucha contra la trata de personas. Un etapa del Camino de Santiago a la que añadirá casi 80 kilómetros diarios para llegar a la capital gallega el próximo domingo, 26 de septiembre. Y, si todo va bien, señala Gámez, vecino de Barañáin, se animará a sumarle el trayecto de Santiago de Compostela hasta Finisterre el lunes 27. El dinero que recaude se destinará a Acción Contra la Trata y el grupo Las Poderosas. Con el reto podrá conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra el jueves 23 de septiembre.

Gámez no recorrerá toda la distancia solo, coincidirá con la P2P: una media maratón de Zubiri a Pamplona, que tuvo lugar ayer, y la maratón que parte desde esta ciudad hoy a las 10 horas y que termina en Puente la Reina.

Este albañil de Barañáin utiliza estos calzados con ruedas desde los 4 años. “Empecé con el patinaje de velocidad en Lagunak, luego me pasé con 8 años al hockey sobre patines, y estuve hasta los 14 o 16 años”, cuenta Gámez. Ha seguido utilizando los patines en línea, también para ir a trabajar, “como medio de transporte”. Y cuando abrieron el Palacio de Hielo de Huarte, enseguida se lanzó a cambiar los ruedines por las cuchillas y se integró en el equipo de hockey sobre hielo. Hasta hace poco más de una década.

EL APOYO A SU PUEBLO

A sus 48 años, Benito Gámez estaba deseoso de contribuir a una causa. Ya participaba en pruebas deportivas solidarias. Pero fue durante un evento del equipo de futbito de su único hijo, Beñat, cuando dio con los destinatarios de la recaudación. El entrenador le comentó que tenía una hermana implicada en Acción Contra la Trata. Y la asociación suele colaborar con el avituallamiento durante la P2P. Las Poderosas es un proyecto que apoya la entidad y que organiza cursos de fontanería, costura o cocina, entre otros.

El patinador de Barañáin asegura que estaba concienciado sobre la violencia de género. Con su grupo de música Tock ‘n Wild, en el que era guitarrista, había interpretado temas acerca de esta problemática.

Durante 2020, Gámez ensayó parte del Camino se Santiago francés. Acompañó a los patinadores, excampeones de España, Alberto Alemán, navarro, y Alberto López, aragonés. Los dos llevaron a cabo un reto solidario en favor del proyecto de la oenegé Patinar en Etiopía. Su experiencia ha servido para que Benito Gámez preparase la aventura: “Ya me han dicho que en Burgos, León, cuidado con la carretera, hay más tráfico de camiones. Y que ni se me ocurra lanzarme sin bajar frenando en los dos últimos puertos”. Estos puertos de montaña, añade, tienen más de una veintena de kilómetros de subida y un desnivel de unos 800 metros. “Tienes que tener las piernas fuertes para subir, pero también luego, para bajar. No es como ir en bicicleta”, indica. Gámez ha estado entrenando fuerte desde junio, con una media de 30 km al día. Le esperan unas jornadas pasadas por agua, pero va equipado y sabe que debe prestar atención a las curvas más cerradas..

Para el reto ha contado con el apoyo de varios establecimientos, sobre todo de su municipio, pero también de la cuenca de Pamplona. Como el Bar Alegría, el Bar Sibemol, Servigren, Vizcay Hermanos, Librería Papelería y Lotería Da2 o Élite Sport. Durante el viaje promocionará el número de cuenta para recaudar los fondos: ES18 1891 0001 2121 7777 1322.