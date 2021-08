El Ayuntamiento de Pamplona destina 150.000 € al deporte aficionado

El 21 de septiembre finaliza el plazo para la presentación de solicitudes para la convocatoria de subvenciones para el deporte oficial aficionado, desde los 6 años de edad en adelante, durante la temporada 2020 – 2021. Las bases de la convocatoria, dotada con 150.000 euros, un 25% más que el año anterior, se han publicado ya en el Boletín Oficial de Navarra número 191 y pueden consultarse también en la página web municipal.

Esta convocatoria trata de apoyar la actividad formativa y promocional de aquellas entidades deportivas pamplonesas que promueven la práctica de deportes oficiales en el marco de determinadas competiciones federativas. Por ello, se subvenciona la organización de entrenamientos regulares y la participación en determinadas competiciones deportivas oficiales de la temporada 2020 – 2021. Con carácter general, esa práctica deportiva federada permite conseguir una progresión al deporte de élite a las personas con un rendimiento deportivo más destacado; mantener durante un cierto tiempo limitado a personas con intereses y motivaciones en la competición deportiva; y una relativa mayor cantidad de ejercicio semanal moderado e intenso por persona respecto al que se obtiene en la práctica deportiva recreativa por libre.

Se considera deporte oficial aficionado al conjunto de entidades y deportistas que las integran cuando tengan alguna de las siguientes características: deportistas federados desde los 6 años (2014 o anteriores), que compiten regularmente, pero no necesariamente, en competiciones deportivas en el marco de un club deportivo oficial; deportistas federados (2008 o anteriores) que participan en Campeonatos / Copas / Supercopas de España de duración inferior a tres días; equipos que participan en competiciones deportivas oficiales de fase de ascenso/descenso, fase sector o promoción de categoría en un deporte de categoría senior; ligas deportivas regulares de ámbito estatal y categoría senior, no reconocidas como profesionales por el Consejo Superior de Deportes que sean organizadas por las Federaciones Deportivas desde la 2ª División hasta inferiores; ligas regulares de ámbito inter-autonómico, navarro o local; y otras competiciones oficiales de ámbito estatal, inter-autonómico, navarro o local que no formen parte de ninguna liga.

La actividad subvencionable se deberá desarrollar en la temporada deportiva 2020 – 2021, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021. Las solicitudes se presentarán telemáticamente, a través del trámite ‘Solicitud electrónica de subvenciones para personas jurídicas’, publicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. En la página web municipal puede accederse a toda la información completa de esta y otras convocatorias, incluyendo una guía breve explicativa y los anexos para descargar.

REQUISITOS

Las entidades que quieren participar en esta convocatoria deben estar legalmente constituidas en el registro correspondiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes; tener domicilio social y fiscal en Pamplona; no tener ánimo de lucro; tener en sus estatutos, entre sus objetivos, la realización de actividades deportivas relacionadas con el objeto de la convocatoria; y no haber sido sancionadas, con carácter firme en vía administrativa, por infracciones muy graves tipificadas en normas como la Ley Foral 15/2001 del Deporte de Navarra, la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte o la Ley Foral 2 /1989 reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Se consideran gastos subvencionables, de acuerdo a esta convocatoria, el uso de instalaciones deportivas (no propias y gastos indirectos); cánones, cuotas federativas, manutención, alojamiento y desplazamientos para Campeonatos / Copas / Supercopas desde el año 2008 hasta categoría senior inclusive y para fases de ascenso/descenso, fases sector y promoción de categoría en un deporte oficial únicamente en categoría senior; acciones sobre igualdad en el marco del proyecto correspondiente; y otros consideraciones al respecto del suministro de bienes de equipo o prestación de servicios en función de determinada cuantía de gasto.