Conciertos de txistu y gaita que recuperan tradiciones

El quiosco de la Plaza del Castillo se convierte en un escenario desde el que la Banda de Txistularis de Pamplona y la Banda de Gaiteros de Pamplona tocan pasodobles, polcas, zortzikos, porrusaldas o pasacalles.

Este año pocos se animan a bailar, pero muchos se quedan parados al pasar por la Plaza del Castillo para escuchar algunas canciones, aunque no supieran ni que ahí se iba a celebrar el concierto. Otros, acuden intencionadamente y mueven tímidamente sus pies o dan palmas al ritmo de las canciones.

Carmen Elcuaz Paternanin y Tere Alzara Solchaga no sabían que había concierto, pero han ido durante muchos años. Elcuaz explica: “Ya le decía yo a Tere que parecía mentira que con tanta gente que se queda en la plaza del Castillo no hubiese nada aquí que diera ambiente”. Ella ha bailado mucho, es de La Ribera y cuenta que le encanta bailar la jota, aunque ya hace dos años que no ha podido hacerlo. Alzara narra: “Yo soy de Monteagudo y me vine a Villava cuando me casé, mi marido no sabe bailar así que yo no bailo, pero me gusta venir”.

Mari Carmen González tampoco sabía que había concierto, de hecho, nunca había acudido a un concierto de txistu y gaita, pero asegura que le gusta, le gusta ver que hay algo de ambiente y que vuelve a haber este tipo de celebraciones después de tanto parón por la covid. La mayoría de los asistentes coinciden en esto.

Bea Santos Blanco tiene por costumbre acudir todos los años. Ella piensa que es una tradición “bonita” puesto que junta a la gente y, aunque este año pocos bailen, normalmente uno se junta con desconocidos y es una experiencia “muy divertida”. Santos añade: “Creo que es una tradición que anima a la gente, más ahora, a salir a la calle. Anima ver que hay cosas que se mantienen y que todo puede seguir yendo bien”, asegura. En su misma línea, Sarah Carruca Ochoa asegura: “Es importante que se hagan estos conciertos para mantener la cultura, que lo conozcamos todos y lo sigamos viviendo, aún más ahora que la pandemia parece haber dejado atrás todas las celebraciones”.

LAURA GALLARDO

Esta tradición parece mantenerse y transmitirse, Lucía Mendide Lerenderi hacía muchos años que no venía y este año lo ha hecho por “la peque”, su nieta. Ella cree que es una tradición “muy nuestra” y lamenta que no haya tanto ambiente como en años anteriores. “No sé si es que a los jóvenes les apetece menos, pero hay mucha menos gente. Antes había más gente de edad media”, explica.

Hay quienes van con sus padres como Esther Fernández Jiménez, ella suele ir a bailar a los conciertos de txistu y gaita, pero esta vez le toca pasear a su madre y va para que ella los vea “un poquito”. Paula Morena Armendáriz va por su padre, que tiene alzheimer. Los dos son de los pocos que bailan en la plaza. Ella cuenta que bailan porque a su padre siempre le ha encantado. “Tenemos por costumbre ir en familia a los conciertos de los Sanfermines y desde que nos enteramos de que iban a hacer alguno aquí hemos venido ya un par de días”, narra.

LOS CONCIERTOS

Los conciertos tendrán lugar todos los martes y jueves hasta el 23 de septiembre. Durante este mes de agosto, los conciertos se desarrollarán de 19 a 21 horas. En el mes de septiembre, se adelantará el horario media hora y las actuaciones tendrán lugar de 18.30 a 20.30 horas.