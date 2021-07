PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha valorado la "actitud responsable de la mayoría de la población" durante las fechas que han coincidido con los El grupo municipal delha valorado la "actitud responsable de la mayoría de la población" durante las fechas que han coincidido con los Sanfermines suspendidos por la pandemia.

No obstante, el PSN sí ha lamentado "las diferentes actitudes por parte de algunos grupos que provocaron acumulaciones" en la noche del 6 al 7 y los botellones, que "han influido en el incremento de los contagios que estamos comprobando en estos días y han dejado imágenes lamentables de suciedad en algunos rincones de nuestra ciudad". Así, el PSN ha exigido "mayor responsabilidad a esa parte de la juventud que ha participado en ellos".

Asimismo, los socialistas han explicado que reclamaron "la limpieza y el control por el botellón que hubo en la zona del Archivo" y ha considerado que "se actuó bien desde el Ayuntamiento, pero en el caso del Caballo Blanco, donde luego se trasladó, no se gestionó correctamente para evitar lo sucedido".

El PSN ha señalado que "este es un problema para el que hemos solicitado en numerosas ocasiones una solución, exigiendo un Plan de Choque de Limpieza, iniciativa aprobada en la comisión de Urbanismo, y la actuación de la Policía Municipal para evitar que se dejen residuos en las calles".

Los socialistas han reconocido y agradecido "la labor de todos los Cuerpos y Fuerza de Seguridad, que han velado para evitar contagios en estas fechas y durante todo el tiempo que llevamos de pandemia".

En otro orden de cosas, el grupo municipal socialista se ha felicitado por "el no desarrollo de actividades o llamamientos a la fiesta desde el Ayuntamiento, algo que criticamos el año pasado por el enorme pañuelo que se colgó en la fachada o el corpóreo de la plaza del Castillo, y que reclamamos que este año no se volviese a repetir".

A pesar de ello, han criticado que de nuevo el alcalde y otros concejales fueran "a sitio reservado en los actos religiosos de San Fermín". "Al no haber fiestas el alcalde no debería haber acudido representando al Ayuntamiento a ningún evento, sino que debería haberlo hecho a título particular", han asegurado.

En cuanto al torneo de ajedrez , los socialistas reclamarán "datos verificados sobre el impacto real que ha tenido en la ciudadanía, ya que a simple vista parece un fracaso con eventos sin seguimiento presencial de la población y un simple acto para dar protagonismo al equipo de Gobierno, con un coste de 140.000 euros, en vez de un verdadero evento para los pamploneses y pamplonesas".