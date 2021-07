Una concentración recuerda a Nagore Laffage en el 13 aniversario de su asesinato

Una concentración, convocada por el colectivo Lunes Lilas, ha recordado este miércoles en la Plaza del Vínculo de Pamplona a la joven Nagore Laffage, asesinada en los Sanfermines de 2008.

En la concentración, que ha estado presidida por una foto de la joven sobre un atril, se han portado pancartas con los lemas 'Nagore, no te olvidamos. Contra la violencia sexual. ¡Solo el sí es sí!' y 'Por tu ausencia, Nagore'.

Asun Casasola, madre de la joven asesinada hace trece años, ha señalado a los medios de comunicación que anímicamente se encuentra igual, ya que "esto no mejora con los años".

"No estás mejor, el tiempo no cura. Lo que pasa es que aprendes a vivir con tu tema, aprendes a vivir con ello, pero no mejoras", ha asegurado.

Respecto a la llamada ley del "sólo sí es sí", ha subrayado: "Me parece que es un avance. Lo han conseguido los grupos feministas, la sociedad por salir a la calle y protestar".

"Me parece que es importantísimo, es un paso más hacia la lucha contra la violencia de género, contra el machismo", ha declarado la madre de Nagore. "Yo estoy encantada, me parece que tenemos que avanzar", ha dicho.

Tras resaltar que por este camino "vamos a conseguir que las cosas cambien" aunque sea "difícil", ha reconocido que "con esto no se soluciona todo", pero "es un pasito más en toda la lucha que llevamos" contra la violencia machista.

En este sentido, ha considerado que, en relación a la situación de hace trece años, "me parece que hay mucha diferencia", ya que la ciudadanía "sale a la calle a protestar" y ésa "es la fuerza que tiene la sociedad" y los grupos feministas para cambiar las leyes.

"Sigo pidiendo que el mundo, cada vez que pase un asesinato, un problema, que salgamos a la calle, que protestemos, que apoyemos a las familias, porque, si hoy tengo aquí la fuerza que tengo, es porque Navarra ha estado siempre conmigo", ha aseverado.

Casasola ha afirmado que "lo importante es que la sociedad esté ahí, que te apoye y entre todos luchar para que esto cambie", porque "todos somos iguales y tenemos que darnos cuenta de que tenemos los mismos derechos y que cada uno puede vivir su vida como le dé la gana, sin hacer daño a nadie".

En la concentración se ha leído un comunicado en el que Lunes Lilas ha destacado que volvían a concentrarse "exigiendo una vez más justicia reparadora y no patriarcal" y recordando que la muerte de Nagore "fue un asesinato, porque el alcohol no exime los comportamientos machistas y ser rico jamás debería ser un atenuante".

Lunes Lilas ha subrayado que el último año ha sido "muy duro" desde el punto de vista de la violencia machista y se ha visto agravado además por las consecuencias de la covid-19.

Ha considerado que ante esta situación hay "un solo camino: la igualdad y el feminismo" y ha exigido "justicia y reparación" para las víctimas.

Lunes Lilas ha denunciado asimismo el asesinato del joven de 24 años Samuel el pasado sábado en A Coruña.

Posteriormente, se ha bailado un aurresku y se han depositado claveles rojos ante la foto de Nagore mientras sonaba una txalaparta.